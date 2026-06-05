Las infancias entrerrianas suman espacios de cuidado integral y promoción de hábitos saludables

Más de 40 niños participaron de la primera jornada del dispositivo CrecER, una iniciativa provincial que articula acciones de salud, desarrollo humano y deporte para promover el cuidado integral de las infancias.
En Rosario del Tala se desarrolló la primera jornada de CrecER, un dispositivo interministerial orientado al cuidado integral de las infancias, que articula acciones entre los ministerios de Desarrollo Humano, de Salud y la Secretaría de Deportes de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples - Sagrada Familia y reunió a más de 40 niños en una propuesta que combinó controles nutricionales, actividades recreativas, promoción de hábitos saludables y espacios de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física. Participaron de la jornada la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, el Director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y el intendente de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina, junto a autoridades provinciales y municipales de Salud, Copnaf y la Departamental de Escuelas.
En ese marco, la ministra Berisso destacó la importancia del trabajo articulado para acercar políticas públicas vinculadas al cuidado de las infancias. "Estas jornadas son posibles gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos locales y la provincia, entendiendo que el abordaje integral de las infancias requiere presencia territorial y un Estado que acompañe", expresó.
Asimismo, señaló que el dispositivo busca "promover hábitos saludables, fortalecer la actividad física y garantizar controles de salud que permitan acompañar el desarrollo integral de los niños".
El dispositivo CrecER tiene como objetivo propiciar abordajes integrales del cuidado de las infancias entrerrianas mediante jornadas articuladas con los municipios, contemplando las necesidades y particularidades de cada territorio. En esta primera experiencia, las actividades incluyeron evaluaciones oftalmológicas, de peso, talla e índice de masa corporal y control de carnet de vacunación, junto a propuestas recreativas para los niños y sus familias.
La iniciativa se enmarca en una perspectiva de derechos que reconoce el cuidado integral de las infancias como una condición fundamental para garantizar un desarrollo saludable, fortalecer trayectorias educativas y promover mejores condiciones de vida.