La defensa a Franco Colapinto: "Bien hecho amigo, no importa lo que digan"

Luego de que Franco Colapinto arañara la zona de puntos y finalizara el Gran Premio de Países Bajos en el puesto número 11, Flavio Briatore tuvo que dar marcha atrás y retractarse de sus tajantes dichos en la previa del fin de semana.

“Tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. No necesito ver nada más”, había asegurado el jefe de Alpine, pero este domingo el piloto argentino respondió con su mejor actuación en la escudería.

El pilarense de 21 años contestó en la pista al revuelo que habían generado las declaraciones del italiano y los halagos no tardaron en llegar. Su representante, Jamie Campbell Walter, no sólo le dedicó unas palabras de apoyo en redes sociales, sino que también apuntó a Briatore y a las internas que se evidencian carrera tras carrera en el equipo.

“¡Qué carrera! Bien hecho, amigo. Manejaste bien todo el fin de semana. Cómo te manejaste después, merece un gran aplauso. Nunca es fácil, con tanta adrenalina, que te pongan un micrófono adelante y vos respondiste perfectamente. Nos estamos acercando, mereciste sumar un punto hoy”, escribió Campbell Walter en Instagram junto a imágenes del domingo.

El respaldo de su representante

El mánager de Colapinto también dejó una frase contundente, en medio de tantas muestras de respaldo. “Mantené tu cabeza en alto, porque no importa lo que digan, están entregando -resultados-”, aseguró, en referencia a las críticas que había lanzado Briatore antes del GP de Países Bajos.

En esa misma línea, Campbell Walter destacó la rápida evolución de su representado dentro de Alpine. “Nueve carreras adentro y estamos empatando a Pierre y pisándole los talones. Al mismo tiempo, estamos trabajando juntos muy bien para tirar hacia adelante al equipo”, añadió, dejando en claro el orgullo por el presente del bonaerense.

La actuación del joven piloto no sólo le permitió responder a las dudas de su jefe de equipo, sino también consolidarse como una de las revelaciones de la temporada en la categoría más exigente del automovilismo.

Lo que viene en el calendario

Con un envión anímico clave, Colapinto viajará ahora a Italia para reencontrarse con circuitos que ya conoció en la temporada pasada. Esta vez sobre un monoplaza Alpine, el próximo desafío será el Gran Premio de Monza, previsto para el domingo 7 de septiembre.