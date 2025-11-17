El uruguayo que encontró la camiseta homenaje a Russo se la entregó al hijo del DT

El uruguayo que encontró la camiseta homenaje a Russo tuvo un emotivo gesto con el hijo del DT.

Agustín Eugui, productor rural del departamento de Soriano, Uruguay, vivió un episodio inesperado cuando encontró la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo en uno de los campos donde trabaja.

El hallazgo se transformó rápidamente en una historia cargada de emoción, que terminó con un gesto inolvidable hacia Ignacio, el hijo del histórico entrenador de Boca. La entrega se concretó gracias a la ayuda de Edinson Cavani, quien facilitó el contacto entre ambas partes. Ignacio recibió la camiseta profundamente conmovido.

🥹 UN ENCUENTRO EMOCIONANTE 🫂Tras el partido, se encontraron Edinson Cavani, Ignacio Russo y Agustín Eugui, el uruguayo que encontró la camiseta de Miguel Ángel Russo. 🥹 A “Nacho” se lo vio muy emocionado cuando se encontró con la camiseta que Boca lanzó en homenaje a su… pic.twitter.com/eExVLjmTCN — Boca Net (@bocanet12) November 17, 2025

“Perdón que no pueda hablar, es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando acá entre nosotros. La verdad es que cuando me la entregó se me puso la piel de gallina, y cuando la encontró también. La quería ver y la quería tener. Agradecerte de corazón el gesto que tuviste, y a vos también, Edy, por contactarte”, expresó en diálogo con el Canal de Boca.

Por su parte, Eugui tampoco ocultó su emoción al recordar cómo todo se fue dando de manera inesperada. “No puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron este mes y medio, son todas señales de vida que siguen estando acá. Por algo la camiseta volvió para acá, es increíble”, afirmó el productor rural.

🔎Ignacio 'Nacho' #Russo se llevó la camiseta homenaje a Miguel Ángel #Russo que había aparecido en Uruguay. ✅pic.twitter.com/MpUSs05RB4 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025

El recuerdo de Ignacio Russo

El delantero de Tigre también habló sobre su padre después de la derrota de su equipo en la Bombonera. En un testimonio sentido, recordó la presencia permanente de Miguel Ángel Russo en su vida. “Emocionalmente es muy fuerte. Sé que está acá conmigo; debe estar contento de que quedaron primeros”, señaló.

El homenaje que Boca realizó lanzando la camiseta al cielo durante un partido en la Bombonera se transformó así en un símbolo de unión entre la familia Russo y quienes siguen recordando al emblemático entrenador.

Cómo el productor encontró la camiseta

En diálogo con TN, Eugui relató cómo ocurrió el hallazgo mientras realizaba tareas habituales. “Estaba haciendo un trabajo de rutina, cortando el pasto con el tractor. Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio, porque a veces aparecen en los campos. Iba a pasarlo por arriba, pero vi que había papelitos azules y amarillos, me dio curiosidad y me bajé. Ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados”, contó.

En un primer momento, no comprendió la magnitud de lo que tenía en sus manos. Pero una foto enviada a su novia lo cambió todo. “Mi novia me mandó un video del momento en que lanzan la camiseta en La Bombonera, y ahí me di cuenta de la dimensión de lo que tenía. No lo podía creer. Todos los kilómetros que recorrió volando para caer justo acá… increíble”, recordó emocionado.