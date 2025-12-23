El entrerriano Marcos Senesi sueña con el Mundial 2026 y podría cambiar de club

REDACCIÓN ELONCE
El defensor argentino de 28 años se consolida en la Premier League y planea su futuro fuera del Bournemouth.
El concordiense Marcos Senesi es uno de los jugadores argentinos que todavía lucha por ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El defensor zurdo, actualmente titular en el Bournemouth de la Premier League, ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de su equipo, destacándose por su capacidad para salir jugando desde el fondo con pases prolijos.
A sus 28 años, Senesi goza de un gran presente futbolístico, pero su situación contractual podría generar un giro importante en su carrera. El futbolista tiene vínculo con el club inglés hasta junio de 2026, pero según informa la BBC, podría salir con el pase en su poder cuando su contrato expire. "El contrato del jugador de 28 años se extiende hasta junio de 2026, pero será libre de firmar un acuerdo precontractual con clubes extranjeros a partir de enero", detalló el medio
británico.
La decisión clave para el futuro de Senesi
Aunque todavía no ha recibido ofertas formales, el mercado de transferencias podría activarse con la noticia de que Senesi está en condiciones de negociar su futuro. Según la misma fuente, el argentino "anhela dar un paso más adelante en su carrera", lo que podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades. Si bien no se han filtrado nombres de clubes interesados, su rendimiento en la Premier League lo coloca en una posición envidiable, por lo que no es descartable que surjan propuestas en los próximos meses.
La Selección Argentina
Senesi no solo está concentrado en su carrera a nivel de clubes, sino que también se mantiene en la pelea por un lugar en la Selección Argentina. Luego de tres años sin ser convocado, Lionel Scaloni lo citó nuevamente en 2025 para los amistosos de la Albiceleste. Senesi tuvo la oportunidad de jugar el 11 de octubre ante Venezuela, en lo que fue una victoria por 1-0 en esa fecha FIFA. En ese partido, el defensor completó los 90 minutos y mostró una destacada actuación que lo mantiene con chances de estar en la lista para el Mundial 2026.
El defensor, que compite por un lugar en la zaga con figuras como Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez y Lautaro Rivero, está en pleno proceso de mostrar su nivel para asegurar su participación en la Copa del Mundo.