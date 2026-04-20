Efecto Messi: el club español adquirido por el futbolista tuvo un boom de seguidores

La llegada de Lionel Messi como nuevo propietario de la Unió Esportiva Cornellà provocó un impacto inmediato en el club catalán, que experimentó un crecimiento exponencial en redes sociales y una fuerte repercusión mediática a nivel internacional.

El anuncio generó un fenómeno que rápidamente se tradujo en cifras concretas: la institución pasó de tener alrededor de 40.000 seguidores en Instagram a superar los 600.000 en pocos días, posicionándose incluso por encima de equipos de la Primera División española en presencia digital.

Repercusión entre hinchas y jugadores

La reacción de los aficionados y la comunidad fue inmediata. En declaraciones recogidas por Marca, Joel Pinteño, socio del club, expresó: “Cuando lo vi, al principio creí que era algo de IA porque me costaba creerlo”. Cristina López, también aficionada, compartió: “Yo me lo creí porque me lo dijo mi hijo, que juega en las categorías inferiores del club, y se lo habían comunicado en el entrenamiento”.

A la par, el entrenador del Cornella, Ignasi Senabre, relató su impresión: “La compra del club por parte de Messi ha sido sorprendente, pero a mí me ha causado una gran felicidad. Al principio no sabía si era real, pero luego ya se confirmó por parte del club. Hay que estar contentos de que el mejor jugador de la historia del fútbol se vincule al Cornella”.

El propio Senabre remarcó la naturaleza extraordinaria del suceso: “Sale de lo natural. El mejor jugador de la historia compra el club y eso es felicidad e ilusión para todos porque ha sido un ídolo. La adquisición va a ser algo muy positivo para el equipo”.

El entrenador recalcó la necesidad de mantener el enfoque en la competición: “Tenemos la mente en la competición”, aunque reconoció los nervios iniciales por la magnitud del acontecimiento: “Los primeros minutos estuvimos un poco nerviosos por todo lo que rodea ahora al equipo”. En sintonía, el segundo entrenador, Francisco Hidalgo, confesó: “Me quedé en shock, es el mejor de la historia”. Hidalgo relató que la noticia les llegó a través de la prensa y añadió: “Ahora toca centrarse en lo nuestro”.

El capitán del primer equipo, Marc Fernández, fue uno de los pocos futbolistas que rompió el silencio sobre el tema con Mundo Deportivo la reacción dentro del vestuario: “Nos enteramos por los medios. El míster nos dijo tranquilidad y a seguir igual”. Fernández resumió el sentir general: “El ruido está más fuera que dentro porque nosotros no hemos notado nada especial dentro del club, de momento”.

Efecto comercial e institucional

El denominado “efecto Messi” también se reflejó en el interés comercial. Se registró un incremento en la venta de camisetas y una mayor presencia de público en el estadio, con aficionados que comenzaron a identificarse con el club a partir de la llegada del futbolista.

En el plano institucional, autoridades locales destacaron la relevancia de la operación y consideraron que representa una oportunidad para proyectar al club y a la ciudad en el escenario internacional. Asimismo, remarcaron la importancia de sostener los proyectos deportivos y sociales vinculados a la entidad.