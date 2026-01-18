Comienza la Copa Argentina 2026 con dos partidos que abren el camino a la Libertadores

El campeón Independiente Rivadavia enfrenta a Estudiantes de Buenos Aires y Lanús se mide con Sarmiento de La Banda en el inicio de la Copa Argentina 2026, el certamen que otorga un boleto directo a la Copa Libertadores.
Con dos partidos, ambos televisados por TyC Sports, comienza este domingo una nueva edición de la Copa Argentina, el torneo más codiciado del fútbol argentino por ser el camino más rápido hacia la Copa Libertadores. Con apenas seis victorias, cualquier equipo puede sumar una estrella y asegurarse la clasificación al certamen continental que mayor rédito económico entrega.
El encargado de poner primera es el vigente campeón, Independiente Rivadavia, que se mide desde las 19 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Estadio Único La Pedrera. El ganador de este cruce irá en la próxima instancia frente a Tigre o Claypole.
Ya sin el colombiano Sebastián Villa, la Lepra, primer club mendocino que se consagró a nivel oficial tras derrotar por penales a Argentinos Juniors en la final anterior, estrena su título frente al mismo rival que eliminó en el comienzo de la campaña consagratoria. Estudiantes de Buenos Aires es, además, el mejor representante histórico del Ascenso en la Copa Argentina, ya que fue semifinalista en las temporadas 2012-2013 y 2019.
El equipo dirigido por Alfredo Berti sale a la cancha con Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Gonzalo Ríos; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Alex Arce, dio cuenta Clarín.
Lanús debuta ante Sarmiento de La Banda
En el otro encuentro de la jornada, desde las 21.15, Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, se mide por primera vez de manera oficial ante Sarmiento de La Banda, representante santiagueño del Torneo Federal.
El partido se disputa en el Estadio Ciudad de Caseros y el vencedor se enfrentará en la próxima ronda con Instituto de Córdoba o Atlanta. Con estos dos cruces, la Copa Argentina 2026 pone en marcha una nueva ilusión para decenas de equipos que sueñan con levantar el trofeo y llegar a la Copa Libertadores.