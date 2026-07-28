Incendio sin control en La Rioja: el fuego arrasó casi 900 hectáreas y avanza por el viento

Un incendio forestal de grandes dimensiones permanece activo en las sierras de Guanchín, en el departamento Chilecito, La Rioja, donde el fuego ya afectó aproximadamente 890 hectáreas. Las fuertes ráfagas modifican constantemente el avance de las llamas y complican el operativo.

El foco comenzó este lunes en las inmediaciones del paraje La Yareta, próximo a la Ruta Nacional 40. Con el transcurso de las horas avanzó por la montaña y llegó a sectores ubicados a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

La columna de humo alcanzó la zona urbana de Chilecito. Ante esta situación, las autoridades recomendaron permanecer dentro de los hogares y utilizar barbijo en caso de tener que salir para reducir la exposición.

El incendio fue perimetrado, pero continúa activo

De acuerdo con el último parte difundido por la Municipalidad de Chilecito, el incendio logró ser perimetrado durante la madrugada de este martes. Sin embargo, todavía no fue controlado y permanece el riesgo de que las llamas avancen hacia otros sectores.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Chilecito, Vicente Porto, indicó que las ráfagas alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Además de cambiar el comportamiento del fuego, el viento impide por el momento el despliegue de los aviones hidrantes.

Tremendo incendio en los Cerros de Guanchin, Chilecito La Rioja , paraje las Chúcaras. Se denunció esta mañana a las 8:00hs aprox, fue intencional . La actividad Escolar en Sañogasta se suspendió hasta nuevo aviso pic.twitter.com/1rzbhFm8px — La Solano Lima (@LaSolanoLima) July 28, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la presencia de fuertes vientos en sectores de La Rioja, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones elevan el riesgo de propagación y de aparición de nuevos focos.

Más de 60 personas combaten las llamas

El operativo reúne a más de 60 personas, entre bomberos voluntarios de Chilecito, Nonogasta, Chepes y Chamical, brigadistas especializados, baqueanos y trabajadores de organismos municipales y provinciales. La Escuela de Guanchín fue acondicionada como centro logístico.

Los equipos deben ascender a pie por pendientes pronunciadas y trabajar con herramientas manuales. El traslado de grandes cantidades de agua resulta prácticamente imposible por las características del terreno, por lo que el combate contra las llamas se desarrolla en condiciones extremas.

Las tareas se concentrarán en Pampa Colorada y en la Estación 3 del Cable Carril para intentar evitar que el incendio avance hacia Santa Florentina. Mientras continúa la emergencia en La Rioja, también se preparó la pista de Anguinán para recibir medios aéreos cuando el viento permita su utilización.

La causa del incendio permanece bajo investigación. La principal hipótesis apunta a una posible intervención humana, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen del fuego.