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Sociedad Millonario pozo acumulado para el próximo sorteo

Quini 6: el pozo acumulado llegó a $8.000 millones para este miércoles 14 de octubre

El Quini 6 pondrá en juego $8.000 millones este miércoles 14 de octubre, luego de que las modalidades Tradicional y Revancha quedaran vacantes. En el último sorteo hubo dos ganadores que se llevaron más de $2.651 millones cada uno.

14 de Octubre de 2026
Quini 6: pozo de $8.000 millones este miércoles 14 de octubre.
Quini 6: pozo de $8.000 millones este miércoles 14 de octubre. Foto: (LV).

El Quini 6 pondrá en juego $8.000 millones este miércoles 14 de octubre, luego de que las modalidades Tradicional y Revancha quedaran vacantes. En el último sorteo hubo dos ganadores que se llevaron más de $2.651 millones cada uno.

El Quini 6 tendrá un pozo acumulado estimado de $8.000 millones para el sorteo de este miércoles 14 de octubre, según confirmó la Lotería de Santa Fe. La millonaria cifra se alcanzó luego de que las modalidades Tradicional Primer Sorteo y Revancha quedaran vacantes en las últimas jornadas.

El sorteo número 3.416, realizado el domingo 11 de octubre, dejó dos ganadores con seis aciertos en La Segunda. Cada uno obtuvo un premio de $2.651.511.907,80, mientras que las restantes modalidades principales no registraron apuestas con todos los números acertados.

Los boletos ganadores fueron vendidos en la capital de Santiago del Estero y en la localidad santafesina de Ceres. En tanto, los pozos del Tradicional y La Revancha continuaron acumulándose, lo que permitió alcanzar una de las cifras más importantes previstas para el próximo sorteo.

 

Los números ganadores del último Quini 6

 

Durante el sorteo del domingo 11 de octubre, las combinaciones fueron las siguientes:

 

Tradicional Primer Sorteo: 20 - 29 - 18 - 15 - 13 - 14. Pozo vacante.

 

La Segunda: 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00. Dos ganadores con seis aciertos.

 

Revancha: 45 - 00 - 42 - 06 - 01 - 27. Pozo vacante.

 

Siempre Sale: 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45.

 

En la modalidad Siempre Sale, 29 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron premios superiores a los $17 millones cada uno.

 

Cómo se distribuyen los $8.000 millones del Quini 6

 

La Lotería de Santa Fe informó que el pozo estimado para este miércoles se distribuirá entre las distintas modalidades de la siguiente manera:

 

Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 2.560.000.000

 

La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 1.180.000.000

 

Revancha: proyecta un premio de $ 3.685.000.000

 

Siempre Sale: asegura una base de $ 375.000.000

 

Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

 

La modalidad Revancha concentrará el premio más elevado, con una suma estimada de $3.685 millones, seguida por el Tradicional Primer Sorteo, que ofrecerá $2.560 millones.

 

A qué hora se sortea el Quini 6

 

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 14 de octubre, a las 21:15, desde la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

 

La extracción de las bolillas podrá seguirse mediante la transmisión oficial. Una vez finalizado el sorteo, se conocerán las combinaciones ganadoras y la cantidad de apuestas premiadas en cada modalidad.

Temas:

Quini 6 Lotería de Santa Fe sorteo del Quini 6 pozo
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