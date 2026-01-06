Camping, música y playa: San José presentó una nueva edición de la Fiesta del Campamentista

La Fiesta del Campamentista se llevará a cabo el próximo fin de semana.

La Fiesta del Campamentista en San José fue presentada oficialmente en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, con la participación de autoridades provinciales y locales que brindaron detalles sobre el evento, las actividades previstas y las expectativas turísticas para la temporada de verano.

Del lanzamiento participaron el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el intendente de San José, Gustavo Bastián; y la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano del municipio, Anabella Lugo.

Durante la presentación, Satto destacó la importancia del evento dentro del calendario turístico provincial. “Es la primera fiesta que presentamos este año en la Secretaría. Estamos muy contentos de recibir nuevamente a la gente de San José con todo su entusiasmo”, expresó.

El funcionario provincial remarcó que se trata de una celebración ya tradicional y vinculada al contacto con la naturaleza. “La fiesta es una actividad que se viene vigorizando. Hay mucho interés, sobre todo en la juventud, por nuevas modalidades de campamentismo y por el contacto con el entorno natural”, señaló, al tiempo que confirmó que las actividades se desarrollarán entre el 9 y el 12 de enero.

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos. Foto: Elonce.

Actividades, música y acceso al balneario

Por su parte, el intendente Gustavo Bastián brindó detalles de la organización local y agradeció el acompañamiento de la provincia. “Este fin de semana 9, 10 y 11 vamos a estar realizando la Fiesta del Campamentista con actividades recreativas durante el día y espectáculos musicales por la noche”, explicó.

Según indicó, el evento se desarrollará en el balneario municipal, donde habrá propuestas en la playa durante la jornada y cierres musicales en el anfiteatro natural. “El sábado será una noche de rock y el domingo una noche de cumbia, arrancando temprano para que la gente pueda disfrutar todo el día”, precisó.

Bastián también detalló el esquema de entradas. “La entrada es accesible: 3.500 pesos para quienes no son residentes de San José. Para los vecinos de la ciudad, el ingreso es libre y gratuito”, explicó, y agregó que el mismo ticket permite permanecer durante toda la jornada en el balneario.

Gustavo Bastián, intendente de San José. Foto: Elonce.

Grilla artística y propuestas culturales

Anabella Lugo fue la encargada de detallar la programación cultural. Indicó que el viernes habrá una previa en la playa con DJ y batucadas locales, como anticipo del fin de semana. “El sábado por la noche tendremos la noche de rock, con tributos a Intoxicados, Viejas Locas y Rey Garufa, además de bandas locales”, enumeró.

El domingo estará dedicado a la música tropical. “Vamos a contar con grupos locales y bandas muy conocidas como Los Charros y La Repandilla”, señaló. Además, durante las tardes habrá actividades recreativas, juegos, sorteos y propuestas para toda la familia.

Ocupación turística y opciones de camping

Lugo destacó el buen arranque de la temporada en San José. “Ya superamos el 70% de ocupación para el fin de semana de la fiesta, que es un número muy bueno”, afirmó. También explicó que existe una fuerte tendencia a definir viajes sobre la marcha, favorecida por la cercanía con Buenos Aires y otras provincias.

Anabella Lugo, secretaria de Turismo y Desarrollo Humano de San José. Foto: Elonce.

En cuanto al camping, informó que estará habilitado con todos los servicios. “La carpa para dos personas tiene un costo desde 15.000 pesos por noche. La entrada se paga una sola vez y permite disfrutar de todas las actividades”, explicó. El predio cuenta con energía eléctrica, baños con duchas, parrilleros, playa accesible y servicios gastronómicos a cargo de instituciones locales.

Expectativas para el verano entrerriano

Finalmente, Satto se refirió al panorama turístico general en la provincia. “Venimos de un año difícil para el sector, pero desde fines de noviembre se empezó a notar una recuperación”, indicó. En ese sentido, destacó que los eventos y fiestas populares son claves para impulsar reservas y ocupación.

“La Fiesta del Campamentista en San José es uno de esos eventos que generan movimiento, previsión y buenas expectativas para el verano”, concluyó.

Grilla oficial

Sábado 10/1

Noche de rock

• Desde las 17:00h: juegos, actividades recreativas, sorteos y animación en la playa.

• A las 21:00h en el Anfiteatro Natural:

Marbel Rock

Tributo Viejas Locas Intoxicados

Monos en Jeep

Rey Garufa

Sábado 10/1

Noche de cumbia

• Desde las 17:00h actividades y animación frente al río.

• A las 21:00h en el Anfiteatro Natural:

La Fuerza

Los Charros

Capelina

La Repandilla