Oro Verde celebró las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya

Oro Verde vivió una nueva edición de la celebración patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, con una propuesta que combinó actividades religiosas, música, danzas y espacios de encuentro para la comunidad. La jornada reunió a vecinos de la localidad y visitantes de otras ciudades, con espectáculos sobre el escenario y puestos de feriantes en la calle peatonal.

El padre Hernán Arismendi destacó el crecimiento de la celebración y agradeció la presencia de los medios de comunicación y el acompañamiento de la comunidad.

“Cada año vamos agregando cosas y vamos haciendo de este evento una fiesta del pueblo, de la localidad. Además, nos ha acompañado el clima, que estuvimos hasta último momento rogando mucho a Dios para que detenga esa lluvia”, señaló.

El sacerdote también valoró la participación de los vecinos y el trabajo conjunto con el municipio para ofrecer una propuesta abierta a toda la comunidad.

“Estamos con los vecinos de Oro Verde, con gente de otros lugares que nos vienen a visitar y con este marco tan festivo, como es no solo el escenario, sino también toda la calle como peatonal y los distintos puestos de feriantes que también le ponen un marco hermoso a la noche”, expresó.

Música, danzas y una celebración para toda la familia

La fiesta incluyó presentaciones musicales y de danza, además de la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, que interpretó distintas piezas durante la jornada.

Entre ellas estuvo la Marcha de las Malvinas, un momento que despertó emociones entre los presentes y permitió recordar la gesta de 1982.

“Todo ese reconocimiento a la gesta de Malvinas está muy presente en nuestro corazón. El Mundial nos volvió a conectar con ese episodio y creo que es uno de los puntos que también nos unen. Es una herida, pero a su vez también es un punto de comunión y de encuentro”, manifestó Arismendi.

El sacerdote también destacó una costumbre que forma parte de las celebraciones populares de la localidad: las familias que llevan sus propias mesas y reposeras para compartir la noche.

“La gente de esta zona tiene mucho incorporado esto de salir a la fiesta, de llevarse su mesa, su reposera y pasarla lindo. Con la ayuda del municipio podemos brindar un evento libre, gratuito, familiar, con bandas también de mucho nivel y con las danzas de la zona”, indicó.

La programación artística incluyó al ballet de las facultades agropecuarias y otras agrupaciones locales. Para el cierre estaban previstas las presentaciones de Oro Verde Tropical y Ecos de mi Entre Ríos.

El valor comunitario de las fiestas patronales

Arismendi resaltó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos entre los habitantes de Oro Verde, más allá de las creencias religiosas de cada persona.

“Para mí es una experiencia hermosa poder tener estos momentos religiosos y también culturales que nos ayudan a sentirnos hermanos. Más allá de que uno pueda compartir o no un credo o una fe, tenemos cosas en común como la cultura, que es lo nuestro, que nos unen y nos hacen sentir una comunidad”, sostuvo.

La celebración patronal se consolida así como un espacio de participación que integra la dimensión religiosa con las expresiones culturales y artísticas de la ciudad.

Cómo será la procesión patronal del lunes 12 de octubre

Las actividades continuarán el lunes 12 de octubre con la procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. La convocatoria será en la Plaza de las Diagonales, desde donde partirá la imagen de María hacia el templo parroquial.

“Nos vamos a nuclear ahí porque es un espacio nuevo que estamos conociendo. Ese será el lugar donde María partirá en procesión hacia el templo parroquial. Calculamos que más o menos a la tarde estaríamos celebrando la misa, pero todos nos encontramos en esa plaza”, convocó el sacerdote.