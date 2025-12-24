Destacaron la importancia del cuidado del agua y advirtieron sobre riesgos de contaminación

En el marco de un reconocimiento institucional, Elonce dialogó con el ingeniero Hugo Peltzer, uno de los autores de la ley que regula el uso del agua, quien remarcó la necesidad de profundizar controles y estudios ante el impacto productivo y urbano sobre el recurso.
El Consejo Regulador del Uso del Agua de Entre Ríos distinguió a un ingeniero con una extensa trayectoria en la gestión de recursos naturales y en la elaboración de normas clave para la provincia. En ese contexto, el exprofesional del INTA Hugo Peltzer puso el foco en la importancia del cuidado del agua y alertó sobre los desafíos actuales vinculados a la contaminación.
Peltzer fue uno de los referentes técnicos que impulsó la ley provincial que regula el uso del agua, una norma que surgió ante la necesidad de ordenar un recurso abundante, pero vulnerable. “El tema agua es más complejo por la diversidad de sus usos. Entre Ríos está surcada por ríos y arroyos y también cuenta con enormes reservas subterráneas”, explicó.
Según detalló, uno de los principales motivos que dio origen a la ley fue el uso intensivo del recurso en determinadas producciones. “En la provincia se desarrolla el cultivo de arroz, que utiliza alrededor de 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Durante muchos años casi todo ese consumo se hacía con agua subterránea, mediante pozos muy profundos y con un costo energético muy alto”, relató.
En ese sentido, indicó que la normativa buscó regular ese uso y promover alternativas más sostenibles. “El objetivo era normar el recurso y estimular el cambio de fuente, dejando de bombear agua subterránea para utilizar agua superficial de ríos y arroyos”, señaló.
Conflictos y uso responsable
El ingeniero sostuvo que, con el paso del tiempo, la ley debió abarcar nuevas problemáticas. “Hoy la norma también tiene que ordenar conflictos entre vecinos, situaciones donde se construyen represas que inundan campos aguas arriba o dejan sin agua a quienes están aguas abajo”, explicó.
No obstante, remarcó que el principal desafío actual está asociado a la calidad del agua. “Cuidar el agua no es solo regular su uso. El problema moderno que hay que abordar con más fuerza es la contaminación”, advirtió.
Peltzer sostuvo que este fenómeno se da tanto en zonas urbanas como productivas. “Las contaminaciones de mayor impacto pueden ser industriales en las ciudades, pero también están vinculadas al uso de agroquímicos en el campo. Cada vez que se encara un estudio, se encuentra que efectivamente hay contaminación”, afirmó.
Un recurso estratégico
El especialista consideró que, pese a contar con abundantes reservas, la provincia no puede descuidar el recurso. “Por la enorme magnitud de nuestras aguas superficiales y subterráneas, es fundamental estar presentes con controles, estudios y políticas claras”, sostuvo.
Finalmente, destacó la necesidad de avanzar en investigación y planificación. “No hay todavía suficientes estudios sobre contaminación. Hay que profundizar ese conocimiento y actuar en consecuencia para garantizar el cuidado del agua a largo plazo”, concluyó.