Aparecieron numerosas palomas muertas en una ciudad entrerriana y secuestraron veneno en una vivienda

Ante la aparición de numerosas palomas muertas en veredas y techos de viviendas de la ciudad de Concordia, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda y secuestró sustancias presuntamente tóxicas.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera, en cumplimiento de una orden judicial, luego de una denuncia que señalaba a una mujer como posible responsable de envenenar a las aves.

Según la información policial, los episodios fueron denunciados en inmediaciones de las calles Padre Servín y Andrade, donde vecinos advirtieron la presencia de varias aves sin vida en distintos sectores de la vía pública y propiedades particulares.

En la denuncia se indicó que una mujer habría arrojado alimentos que contenían una sustancia tóxica, lo que presuntamente provocó la muerte de las palomas. A partir de esta situación, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Allanaron una vivienda y encontraron veneno

En el marco de la investigación, el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Francisco Ledesma, dispuso un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Padre Servín y Libertad.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría Primera y arrojó resultados positivos, debido al hallazgo de elementos que podrían estar vinculados con los hechos denunciados.

Durante la inspección, los uniformados secuestraron una bolsa que contenía una sustancia identificada con una etiqueta roja y la inscripción “Tóxico”. También encontraron un envase plástico blanco con un líquido que, según las primeras apreciaciones, sería veneno diluido en agua y mezclado con maíz.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la investigación y serán sometidos a pericias por parte del laboratorio de la División Policía Científica. Los análisis permitirán determinar la composición de las sustancias encontradas y establecer si podrían estar relacionadas con la muerte de las aves.