Intentaron robar placas y cruces de bronce del Cementerio Municipal: un detenido

REDACCIÓN ELONCE
Dos hombres fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer placas y cruces de bronce del Cementerio Municipal de Paraná. Uno de ellos, de 32 años, fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar, aunque fue identificado.
Dos hombres intentaron robar placas y cruces de bronce del Cementerio Municipal de Paraná, pero fueron sorprendidos por personal policial que se encontraba en el predio. Como resultado del procedimiento, uno de los sospechosos fue detenido y se recuperaron los elementos que pretendían sustraer.
El hecho se descubrió cuando los efectivos escucharon ruidos de golpes provenientes de un sector del cementerio. Ante esta situación, realizaron una recorrida y encontraron a dos individuos que estaban utilizando un cortafierro para intentar retirar los objetos de bronce.
Al advertir la presencia policial, ambos hombres intentaron escapar. Sin embargo, los efectivos, con la colaboración del personal de facción, lograron aprehender a uno de ellos, de 32 años. El segundo sospechoso consiguió darse a la fuga, aunque fue identificado.
Secuestraron un cortafierro y recuperaron los elementos
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cortafierro que habría sido utilizado para intentar desprender las placas y cruces. Además, recuperó varios de los elementos de bronce.
Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Por último, las placas y cruces recuperadas fueron restituidas al encargado del Cementerio Municipal de Paraná.