Renovaron la alerta por tormentas para Entre Ríos: hasta cuándo se extendería

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este martes, minutos antes de las 18, unque cubre toda la superficie provincial para la jornada de este miércoles. Se espera también que continúe el alivio en los registros térmicos."El área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos., pudiendo ser superados en forma puntual", indica el alerta del organismo nacional.por la madrugada, fuertes durante la mañana y nuevamente aisladas a partir de la tarde, en todo el territorio entrerriano excepto la franja sur, donde las precipitaciones serían intensas toda la jornada y tornarían aisladas recién a la noche, siempre según la previsión oficial.Se espera un, que luego de semanas de una ola de calor agobiante e interminable, bajarían este miércoles hasta mínimas de unos 17° y, según las proyecciones del Servicio Meteorológico, mientras que durante el resto de la jornada se mantendrían las lluvias aisladas.El alivio térmico se sostendría con mínimas en torno a los 20° y máximas no superiores a los 23°.que en el sur y sudeste entrerriano “trazando una línea imaginaria por Colón-Nogoyá Diamante-, desde ahí hacia el sur, las máximas estarían entre los 23 y 24 grados. La franja central que incluye a Paraná hasta la línea Concordia-federal-centro de La Paz deberíamos estar en no más de 25 grados. Más al norte, temperaturas no superiores a 28 grados".