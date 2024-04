La colecta por los hermanos Bertozzi, ya reunió fondos para una lápida

A mediados de este mes, Miguel Ángel Bertozzi y Karina Emeri, lanzaron una colecta solidaria para reunir el dinero que les permita costear la lápida de sus dos hijos: Brian y Ayrton, quienes perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido el 7 de abril , en el Km. 404 de la Ruta 12, en proximidad al acceso a Crespo.Emeri confirmó que "al 25 de abril, se han juntado $388.000, por lo que ya transferimos a la marmolería de Crespo, el valor de una de las lápidas ($300.000), para que la vayan preparando".En medio del dolor por la pérdida de sus hijos, la mujer se manifestó "muy agradecida con toda la gente que colabora, ayuda y nos acompaña en este tiempo. Sabemos que es está difícil para todos, por eso valoramos mucho lo que cada uno suma. Confiamos que, entre todos, podremos lograr que al menos tengan su lápida para la fecha de cumpleaños".El 13 de mayo, Brian cumpliría 23 años; y el 17 de mayo, Ayrton cumpliría 25 años. "Una ya está asegurada", confirmó.Quienes deseen colaborar, lo pueden hacer a través de Mercado Pago, al Alias: CALMA.APIOS.BARBA.MP. El CBU está a nombre de Miguel Bertozzi y es el Nº 0000003100038949288520.Los padres de los jóvenes que murieron en el siniestro vial, oriundos de Tabossi, están haciendo grandes esfuerzos para hacer frente a los gastos funerarios, los que se alejan significativamente de lo que pueden afrontar: "Nos contactaron para informarnos que tenemos que pagar $240.000 por cada nicho. Ni siquiera podemos sacar un préstamo para abarcar todo, porque mi marido cobra la jubilación mínima. Hace changas, pero estos gastos no lo teníamos pensado", dijeron.Finalmente, Emeri entendió que "todo esto deberían pagarlo los responsables del accidente, pero ni siquiera el pésame nos han dado. Yo me siento una muerta en vida y espero que se haga justicia, porque todo es lento, pero los chocó y mis hijos ya no están", dijo en diálogo con