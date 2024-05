Farmacéuticos y bioquímicos acordaron un piso salarial de $1.550.000

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos logró un acuerdo en la paritaria del segundo trimestre de 2024 con una suba considerable para sus afiliados.



El aumento va a impactar en forma exclusiva en los trabajadores incluidos en distintos convenios de trabajo (691/14, 707/15, 794/22 y 795/22) los que recibirán un piso salarial de $1.275.000 en abril, $1.400.000 en mayo y $1.550.000 en junio de 2024.



El titular del gremio y líder de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), Marcelo Peretta, mencionó los últimos logros del sindicato, como por ejemplo, el haber frenado el decreto del presidente Milei que había intentado que no sea obligatoria la presencia de un farmacéutico en la farmacia, droguería o laboratorio durante todo el horario de atención.



“Sin farmacéutico, no hay medicamento”, fue el mensaje que sostuvieron los profesionales en los últimos meses frente a medidas que los exponían a la pérdida de derechos.



Respecto a la reforma laboral, Peretta señaló: “El gobierno está perdiendo la oportunidad de una verdadera reforma que simplifique la registración, modernice los convenios colectivos, reduzca la carga impositiva y recupere la cultura del esfuerzo.”



"La media sanción de Diputados no genera empleo. La quita de multas a los empleadores con trabajadores en negro, el alargamiento del periodo de prueba para ingresantes y la figura del trabajador colaborador no son una reforma sino un estímulo al fraude laboral, por eso habrá reclamos", destacó.



No obstante, el sindicato aclaró que no va al paro y que seguirá reuniéndose con legisladores para conseguir una "auténtica modernización del trabajo", sin descuidar a su colectivo. En esa línea acaban de suscribir la paritaria del segundo trimestre 2024, con una importante suba de salario para sus afilados.