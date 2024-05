El actor Pablo Alarcón fue internado de urgencia por una neumonía

Pablo Alarcón fue internado en las últimas horas en la Hospital Tornú. El actor de 77 años fue diagnosticado con un cuadro de neumonía y quedó en estado de observación.Teleshow se comunicó con su exmujer, Claribel Medina, quien lo acompaña en este momento. “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas… “, detalló. “Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”.Luego, la actriz y conductora dio más precisiones sobre el estado de salud del actor. “El parte es que él está estable, está bien… Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuadro días”, relató.La información sobre la internación del actor la había dado a conocer el periodista Gustavo Méndez, que había contado en sus redes sociales: “Internaron a Pablo Alarcón, el actor de 77 años ingresó esta tarde (por el sábado) al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria. Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios y esperemos que se mejore pronto”.A mediados del año pasado, Alarcón había sido noticia luego de que se supiera que estaba actuando a la gorra. Fue Adrián Pallares, uno de los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece) quien explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. “Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, explicó el conductor mientras se mostraban las imágenes del actor actuando en una plaza.Por su parte, Rodrigo Lussich, el otro líder del programa de espectáculos, agregó: “Bueno, esta nota que le hicimos a él la vamos a compartir también para que nos cuente un poco de esto porque la imagen obviamente apareció en las redes y sorprendió. Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener”.“Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, contó Alarcón en entrevista con el ciclo.“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, sumó preocupado.El actor en televisión trabajó en telenovelas como Rosa de lejos, Herencia de amor, Cara a cara, Llévame contigo, Duro como la roca, frágil como el cristal, Por siempre mujercitas, Regalo del cielo, Alta comedia, etc. En 2006 participó en Bailando por un sueño y fue el primer eliminado.