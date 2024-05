Se dispara el precio de la soja: alcanzó la mayor cotización desde enero

Política El Gobierno argentino ofreció asistencia a Brasil por las trágicas inundaciones

Las inundaciones que se están dando en el sur de Brasil hicieron saltar el precio de la soja en el mercado internacional. Este lunes cotizó en US$ 457 en Chicago, el máximo desde enero de este año.Así, en tan solo 3 jornadas, la cotización del cultivo se incrementó un 8%: pasó de US$ 424 el 1 de mayo a US$ 457 al cierre de hoy en Chicago. De todas , maneras, sigue lejos del récord que tuvo tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2021, cuando tuvo un pico por encima de los U$S 650.Rio Grande del Sur es el segundo estado con mayor producción de soja en Brasil -detrás de Mato Grosso- donde estimaban una producción de 22 millones de toneladas. Según la reconocida consultora brasileña Patria Agronegocios, todavía faltaba recolectar el 35% de la cosecha sojera en el estado afectado."Estas inundaciones han dificultado el avance de la cosecha de soja, lo que plantea preocupaciones sobre posibles impactos en la producción, calidad y logística", remarcó el consultor Esteban Moscariello. "Las lluvias acumuladas de los últimos 5 días contando desde el 2 de mayo llevan más de 600 milímetros en todo el estado y estas continuarán por lo menos hasta el 11 de mayo", agregó.A su vez, Moscariello indicó que otro factor alcista para la soja son los conflictos sindicales en la industria aceitera argentina y el retraso en la llegada de la soja a los puertos también agregan riesgos al mercado. "El próximo paro general programado para el 9 de mayo aumenta la preocupación sobre la estabilidad del flujo de exportación y el crush de soja en Argentina", apuntó.. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de la oleaginosa cubre el 36,2 % de las 16 millones de hectáreas sembradas, lo que marca una demora de 12 puntos porcentuales respecto al promedio de los últimos cinco años.Por el momento, la entidad proyecta una producción de 51 millones de toneladas, pero advirtió que podría caer esa estimación por menores rindes en el norte del país -afectado por falta de lluvias en febrero- y en el centro del país -por las últimas lluvias-.A su vez, este atraso en a cosecha, señalan los especialistas desde la Bolsa de Comercio de Rosario, ha generado demora en la comercialización de la oleaginosa en el mercado interno. Los últimos datos oficiales indican que al 24 de abril la industria y la exportación realizaron compras por 13,6 millones de toneladas de soja, esto es, apenas el 27% de una cosecha cuando el promedio de los últimos cinco años muestra que para esta misma fecha el porcentaje de compras asciende al 34%.La última estimación de exportaciones realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario -20 días atrás- indicaba un menor ingreso de divisas: La proyección de exportaciones para los 5 principales cultivos que se producen en el país era de US$ 29.300 millones, un 18% menos de lo que se calculaba en diciembre. Esta merma era fundamentalmente por la chicharrita, que mermó la cosecha de maíz en 10 millones de toneladas. Los dos subproductos de la soja, la harina y el aceite, se ubican primero y tercero en el ranking de las exportaciones, con US$ 10.196 millones y US$ 4100 millones, respectivamente.