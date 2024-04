Inician colecta para costear las lápidas de los hermanos fallecidos en accidente

Los hermanos Ayrton y Brian Bertozzi, perdieron la vida en un accidente ocurrido el pasado 7 de abril , en el Km. 404 de la Ruta 12, en proximidad al acceso a Crespo. En el hecho también murió Néstor Rodríguez, y resultó herido Emiliano Enrique. Todos regresaban del boliche cuando chocaron contra un Toyota Corolla.Miguel Ángel Bertozzi y Karina Emeri, padres de los hermanos, no sólo deben afrontar las circunstancias emocionales que conllevan la pérdida de dos hijos, sino que también están haciendo frente a los gastos funerarios.En ese sentido, Emeri comentó que "nos pusimos en campaña con las lápidas, porque aumentan todos los días y es algo que más adelante, menos podremos pagar. Además, el mes que viene serían sus cumpleaños y nos gustaría poder regalarles este detalle. El 13 de mayo, Brian cumpliría 23 años; y el 17 de mayo, Ayrton cumpliría 25 años”.Y acotó: “Quienes nos quieran ayudar con una donación de dinero, todo es bienvenido, así sean $20. De a poquito, se junta. Tenemos que reunir $600.000, que es lo que cuestan las dos lápidas colocadas"."Estuvimos averiguando precios y nos salen más económicas en Crespo, así que las vamos a encargar ahí y hablamos con esa empresa, que nos confirmó que harán la colocación en el cementerio de Tabossi", refirió la mamá de los jóvenes y explicó: "Mi marido tiene una pensión mínima y cada vez que puede hace changas. Estamos como todos, en épocas complicadas no hay manera de contar con tanta plata de golpe, como para poder pagar todo".Actualmente, Brian era un conocido integrante del plantel de Sportivo Tabossi, mientras que Ayrton había dejado las prácticas de fútbol, para abocarse a cursar el profesorado de Geografía, en Hasenkamp.Karina manifestó su agradecimiento las autoridades de Tabossi “porque se han portado muy bien con nosotros, nos han ayudado con los cajones, el coche fúnebre y todo eso. Lo mismo los amigos de mis hijos, que han colaborado mucho. Nos arrebataron a nuestros hijos y a su vez, de repente nos encontramos con gastos que nunca habíamos pensado tener y que no esperan, teníamos que hacerlo enseguida".El matrimonio Bertozzi se aferra por estos días a sus dos hijos restantes. "Tenemos un varón de 30 y una mujer de 29 años, a la que estamos acompañando especialmente, porque le falta poco para dar a luz. Queremos ser fuertes por ellos, pero desde que se fueron Brian y Ayrton -que eran mis regalones-, no paro de llorar. Vivían conmigo, no hay día que no los extrañe, que no piense. A uno le dicen que crea en Dios, y que por algo suceden las cosas, pero es difícil", afirmó la progenitora a FM Estación Plus Crespo. Y agregó: "Cuesta procesar, porque siento que a ellos los mataron, no fue con un arma, pero casi así. Ellos no habían hecho nada, estaban bien y el auto ese pasó en doble línea y los cargó de lleno, los reventó. Yo antes veía a otras madres pasar por esto y lloraba también, aunque no me pasaba a mí, igual nunca pensé lo tremendo que podía ser".La familia se aferra a la justicia para que sus hijos descansen en paz, aunque las expectativas se debilitan: "Tenemos un abogado particular, que es de Tabossi y trabaja con otros penalistas, que se acercó hasta nuestra casa, con una escribana; ninguno de los dos nos cobraron nada, estamos realmente agradecidos", dijo Karina y agregó: "Nos dijeron que eso va a juicio, que tal vez el que manejaba puede ir dos años presos, pero tal vez paga una fianza, no hay nada claro. Nos explicaron que no es lo mismo que disparar un arma, porque fue un accidente. No entendemos de leyes, pero espero que los dos la paguen, porque cómo ella le va a dar un auto para manejar así. No sé en qué condiciones iba, pero a una velocidad que se sabe que vas a matar. Nuestros chicos venían tranquilos. Ojalá Dios nos ayude y vayan unos años a la cárcel, y que no salgan a la calle a matar a más inocentes"."Fue un golpe enorme. A nosotros nos avisaron que ellos estaban internados en la Clínica de Crespo. Después el papá del otro chico que sobrevivió, cuando se iba a Crespo nos dijo que los nuestros habían fallecido. Imagínense cómo fue para nosotros escucharlo así de una, sin un psicólogo, alguien que nos espere para decirnos algo así", recordó.Emiliano Enrique -único sobreviviente y amigo de Ayrton y Brian Bertozzi- regresó días pasados a Tabossi, para continuar su recuperación. "El papá de él fue a saludarnos e incluso el mismo Emiliano nos ha estado mandando mensajes, nos donó para esta colecta que estamos haciendo. Es muy buena gente, eran amigos con mis hijos desde chico, se visitaban mucho, se criaron juntos. Era un grupo sano, no andaban en malas juntas ni en cosas raras ni robando, no hacían mal a nadie. Por suerte, la gente de nuestra localidad nos acompaña mucho. Creo que una madre lleva este dolor hasta el último día de su vida", concluyó.Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo a través de