La Feria del Libro le respondió a Milei por la cancelación

El titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, se mostró hoy sorprendido por la cancelación de la presentación del presidente Javier Milei en la Feria del Libro, y afirmó: "Es una trampa: resulta que ahora no viene porque nosotros no queremos"."Ayer (por el martes) estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo", reveló Vaccaro en declaraciones aE insistió: "Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera. Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil"."Tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...", ironizó Vaccaro.Y cerró: "Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere".Milei tenía previsto utilizar la Pista Central de la Rural, al aire libre, en un acto para unas 6.000 personas, para la presentación del libro de economía "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", acompañado por el diputado libertario José Luis Espert.El mandatario se había cruzado la semana pasada con Vaccaro, luego de que señalara que la feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar.Luego, en la inauguración de la feria, Vaccaro criticó con dureza a Milei y denunció "una embestida de carácter despiadado a la cultura"."El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", precisó y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento".