Se realizó la bendición de manos y herramientas en misa por el Día de Trabajador

Video: “En el país la cultura del trabajo se fue debilitando", dijo Puiggari

Cada 1º de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Previo a la celebración, se realizó una peregrinación por inmediaciones de la parroquia y contó con una gran cantidad de fieles. Luego, en el playón de la Parroquia San José Obrero, en avenida Zanni y O'Higgins, se llevó a cabo la misa que fue presidida por Monseñor Juan Alberto Puiggari. La celebración fue transmitida en vivo y en directo por ElonceUna gran cantidad de fieles participaron de la bendición de manos y herramientas de Trabajo. Un momento muy significativo para la Santa Misa. Además, estudiantes de la escuela San José Obrero y vecinos de la zona acompañaron la celebración eucarística.Durante la Santa Misa, Monseñor Puiggari en la homilía expresó que “esta fiesta patronal es una fiesta de gracia, es como una pascua para la comunidad, con confianza pongan sobre el altar las necesidades de cada uno de ustedes, para que San José interceda ante Dios con cada uno de ustedes”.

Dios nos pide una misión y nos avala con su gracia

Durante la homilía, Puiggari, instó a estar en la oración y recordó que a José Dios se le manifestó en los sueños. Por eso es importante estar en silencio interior y escuchar lo que el Señor nos dice. No se encuentra a Dios en el bullicio”.“José que fue un hombre justo y bueno, siempre escuchó a Dios. Cuando uno no sabe qué hacer o no entiende muchas, debe acudir a la oración y dejó que Dios le manifieste su voluntad”, valoró Monseñor al resaltar la importancia de la fe en la vida de cada cristiano.Finalmente, Puiggari sostuvo que “José recibió a la Iglesia naciente con una actitud positiva y cuidando a Jesucristo. Cuidó y acompañó a María. Oremos porque José nos ayude a salir de nuestros mundos o pequeños y ayudar al prójimo”En diálogo con, Monseñor Puiggari, valoró que “Es un día muy especial para todos, porque a San José en esta fiesta lo vemos como un modelo de obrero, que a través de su trabajo sirvió a Dios como padre adoptivo de Jesucristo”.Acto seguido, señaló que en esta celebración oraron especialmente por el trabajo, “. Qué ayude a los niños a conocer como el trabajo dignifica cada persona”.En este marco, sostuvo que “esperamos que este año sea de misión, amemos anunciar a Jesus y oremos por el Trabajo”.Tras el final de la misa,dialogó con los fieles que se encomendaron al Santo patrono. “Fue una misa muy linda, participó toda la comunidad de la iglesia. Pedimos por trabajo, salud y unión familiar”, expresó un hombre.“Vine a la misa con mi mamá. Me tocó representar a San José y pedimos por trabajo y salud”, mencionó un niño Santiago.En tanto, un vendedor de estampitas, señaló que “espero que el Señor nos bendiga a todos los trabajadores, hay muchos problemas y queremos que todo vaya mejor”.Un padre con su hijita, destacó que “agradecemos por el trabajo y la familia; venimos todos los años y siempre viene mucha gente”.Un pequeño niño, que participó de la recreación que hicieron los niños de catequesis, mencionó que “vine con mi familia, es un día muy lindo y rezamos mucho”.Por su parte, una adolescente de la Escuela San José Obrero mencionó que “la peregrinación fue muy bonita al igual que la misa”.