Excombatiente recordó que escuchaban a los Hermanos Cuestas en los bombardeos

Destri fue condecorado con la cruz Honor al Liderazgo en Combat

La música de los Hermanos Cuestas

. La ceremonia se desarrolló sobre calle Alameda y coincidió con el aniversario de la primera acción en combate de la Fuerza Aérea Argentina. Cabe recordar quee.Tras el homenaje, el paranaense Destri en declaraciones a, valoró que “este reconocimiento es un orgullo sobre lo que hizo nuestro pueblo por Malvinas durante la campaña que se realizó en 1982”. “Todos deben recordar el esfuerzo y dedicación con la que se trabajó y la lucha los soldados”.“Nunca pensé que iba a venir tanta gente, todos estuvieron contentos y con ganas de festejar, no por mi sino por lo que significa Malvinas para todos”, dijo y acotó que la gesta de Malvinas “sirvió para mostrarle al mundo lo que vale la Fuerza Aérea y nuestros hombres, que con solo tres meses de instrucción combatieron a unos enemigos altamente superiores en experiencia”.Acto seguido, valoró que “las Malvinas significan muchísimo, fueron, son y serán siempre argentinas, aunque estén bajo el dominio del imperio británico”Al ser consultado por su rol en Malvinas, contó que se desempeñó junto con cinco entrerrianos y recordó que durante el combate, “le pedí a mi esposa que me envíe un cassette con música de los Hermanos Cuestas y lo escuchábamos asiduamente”. “En una oportunidad dieron el alerta roja de un bombardeo, nos fuimos rápido al refugio,”.En este sentido, sumó que décadas atrás, cuando Sergio Montiel era gobernador de Entre Ríos “se realizó un homenaje a los excombatientes en el Club Estudiantes y el gobernador convocó a los Hermanos Cuestas para amenizar la situación. Allí,. Me dijeron”, concluyó.Héctor Luis Destri, conocido como Cholo y con indicativo de vuelo Tejo, fue jefe de la Base Aérea Militar Malvinas con el grado de comodoro. Es brigadier mayor retirado y veterano de Guerra de Malvinas. Nació en Paraná un 27 de septiembre. Su padre tenia una fábrica muy conocida de baterías en la zona de la Vieja Terminal: Acumuladores Destri.Estudio en la escuela Normal de Paraná, allí cursó sus estudios secundarios y se recibió de maestro, luego se preparó para ingresar a la Escuela de Aviación en Córdoba. Cuando egresó de la escuela su destino fue Morón, a volar los entonces modernos Glosters Meteors. Participo de la escuadrilla de acrobacia junto a su amigo Juan Francisco Lawcosky (era solista de acrobacia).En 1967 los mandaron a la Base Naval en Estados Unidos de Olathe, Kansas, a buscar los novedosos aviones de caza A4B skyhawk que años más tarde combatirían en Malvinas. Participó de este primer ferry y también del segundo traslado. Con los A4 cambió de destino: Villa Reynolds, difundió Uno.Cholo junto a un compañero, Rodriguez Morel, realizaron una maniobra muy coordinada en la que uno de los A4 rompía la barrera del sonido mientras Rodriguez Morel pasaba justo por plataforma donde estaba la gente reunida.Destri tuvo una eyección en A4 cuando practicaba vuelo en formación sobre justo Daract. Fue piloto, cazador, jefe de escuadrilla, de escuadrón y llego a jefe de unidad, esto en distintas épocas y a lo largo de su carrera. Fue designado para ser veedor de la ONU en Medio Oriente