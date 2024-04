Salarios le ganaron a la inflación, pero en la variación interanual siguen lejos

En febrero, los salarios le ganaron a la inflación, por apenas 0,1%, ya que el Índice de salarios que calcula el INDEC se incrementó 13,3% mensual, contra un 13,2% de inflación general. No obstante, la comparación interanual da cuenta de un aumento de 200,4% contra una inflación acumulada del 276,2%.El crecimiento mensual se debe a subas de 14,1% en el sector privado registrado, 15,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.Claro está, que al mirar la composición del indicador desagregado por tipos de empleo, se puede observar una fuerte pérdida del sector privado no registrado que recibió una suba del 5,7%.Para febrero, los salarios acumulan una suba de 31,9% respecto de diciembre del año previo, debido a avances del 36,9% en el sector privado registrado, 29,0% en el sector público y 17,6% en el sector privado no registrado.En tanto, la inflación general del primer bimestre de 2024 fue de 36,6%. Los únicos que logran hacer pie en estos dos meses son los empleados privados registrados, que lograron aumentos por 36,9%.A su vez el índice total supuso una suba del 200,4% interanual, frente a la variación del 276,2% en ese mismo periodo de la inflación. El mayor golpe es para el trabajo en negro ya que, interanualmente, subieron solamente el 121,5%.El especialista Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, indicó que "en febrero los salarios de los trabajadores registrados no cayeron y quedaron levemente arriba de la inflación".No obstante, señala que en comparación con noviembre, caen entre un 11,3% (sector privado) y un 20,6% (públicos). En los últimos 7 años cayeron 27% y 38% respectivamente.