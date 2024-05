Se acerca el Hot Sale: 6 de cada 10 argentinos realizan compras online

¿Qué se viene para Hot Sale 2024?

El comercio electrónico atraviesa un enorme crecimiento. En Argentina, el año pasado hubo más de 1,4 millones de nuevos compradores online y 6 de cada 10 realizan al menos una compra online por mes.En esta línea, y en el marco del próximo Hot Sale (que será del 13 al 15 de mayo), Google compartió los hábitos de consumo de las personas en la Argentina y los términos que más crecieron en el buscador en la última semana.En la edición 2023 del Hot Sale, los consumidores argentinos buscaron con mayor anticipación: se registró un crecimiento de más del 13% en las búsquedas hasta 15 días antes del evento (en comparación a 2022). También, aumentó el interés por categorías como “Belleza” y “Pequeños lujos” y hubo un crecimiento del 92% en las búsquedas sobre financiación en comparación con el año anterior.“Los eventos de descuento como Hot Sale son cada vez más relevantes para el consumidor argentino, que hoy dedica más tiempo a investigar y comparar precios y productos, utilizando múltiples canales. A su vez, vemos que hay una mayor tendencia a la gratificación inmediata. En este contexto particular, las marcas tienen que estar más cerca que nunca de los consumidores, entender cuáles son sus necesidades y ofrecer experiencias acorde. Para esto, la tecnología cobra un rol fundamental”, explicó Evangelina Suárez -Directora Comercial de la Industria de Retail para Google Argentina.La investigación previa es un hábito que crece e incorpora cada vez más sofisticación entre los consumidores argentinos. En la actualidad, el 93% de las personas investiga antes de hacer su compra y el 24% usa más de 2 canales para investigar. ¿Cómo llevan adelante este recorrido? Los sitios oficiales, los buscadores y las redes sociales son los canales más populares pero no son los únicos, también se guían por las reseñas y demostraciones, entre otros.Otro dato que muestra el nivel de sofisticación es el auge en las búsquedas de comparación (aquellas que incluyen atributos de comparación como el término “mejor”, comparación entre precios y marcas, entre otros): durante el Hot Sale 2023 este tipo de búsquedas crecieron un 17% en comparación con la edición anterior.Asimismo, la investigación no solo es más compleja y con múltiples puntos de contacto sino que también se realiza con mayor anticipación. Para este Hot Sale, 5 de cada 10 personas se anticipará más a sus compras e investigará por más tiempo.En cuanto a las tendencias de consumo para esta edición, el 20% de los encuestados tiene pensado comprar productos en más de una categoría, siendo “Tecnología” e “Indumentaria” las que lideran el ranking concentrando el 55%, seguidas por “Muebles/Deco/Remodelación/ Construcción” con un 13%, “Alimentos y Bebidas” (12,7%), “Turismo y viajes” (12,2%) y “Belleza y cuidado personal” (10%).“Algo que detectamos es que las personas están más abiertas a probar nuevas marcas: el 70% está dispuesta a comprar por primera vez una marca o en una tienda nueva y el 57% destaca la relación precio-calidad como lo más valorado al tomar esta decisión. Esta es sin dudas una gran oportunidad para los retailers de estar presentes con ofertas personalizadas”, comentó Suárez.En este sentido, entre los factores clave que mejoran la experiencia de compra para los consumidores argentinos se destacan las cuotas sin interés, los descuentos y promociones y el envío gratis. En cuanto a los medios de pago preferidos, están aquellos relacionados con las opciones de financiación: las más elegidas son las tarjetas de crédito (32%), seguidas por las billeteras digitales (22%).“Estufa a leña” creció más del 29% en todo el país, principalmente en Río Negro y Neuquén.“Secador de pelo” tuvo un incremento de más del 25%, principalmente en Tucumán.“Piloto de lluvia” presentó un auge de más del 22%, principalmente en la provincia de Buenos Aires y AMBA.“Brochas de maquillaje”, con un incremento de más del 19%.“Botas de lluvia” creció más del 16%.“Humidificador”, con un crecimiento de más del 14%.“Pochoclera” creció más del 13%, especialmente en Mendoza.