Pronóstico: comenzó el otoño y el aire fresco trae alivio tras un verano extremo

Las temperaturas comienzan a dar una leve tregua luego de los registros térmicos extremos de los primeros 20 días de marzo. Así, finalmente hoy llegará al centro del país aire más fresco desde la Patagonia, con lluvias y tormentas.Para esta jornada y mañana se prevé que se desarrollen, involucrando especialmente a las provincias de Córdoba, Santa Fe,, San Luis y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires., pero que no dejan de ser importantes en cuanto a la intensidad de los fenómenos y con los acumulados previstos, aunque también mostrará gran variabilidad en zonas cercanas”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis.También se prevé que parte del NOA reciba algunas lluvias, aunque las mismas quedarán acotadas a las provincias de La Rioja y Catamarca, sumándose parte de San Juan y el norte de Mendoza, pero éstas serán de menor magnitud y de manera más aislada.Mientras tanto, ratifican que seguirán en disminución los registros térmicos. “, de hecho, los valores esperados serán, por lo que no aflojan demasiado, pero al menos no serán tan extremos como los registrados a lo largo de toda la primera quincena del mes de marzo”, señaló el especialista enLas previsiones para Entre Ríos. El norte de la provincia “quedaría aun dentro del aire cálido”, informó Defensa Civil de Entre Ríos.Las tendencias indican que la persistencia de dicho sistema frontal “mantendría inestables amplias extensiones del territorio entrerriano yhoy y mañana.Para hoy se pronostican vientos débiles del este y sudeste, con incrementos temporarios sobre el sur y centro de la provincia. “Altamente nuboso o nublado. Inestable sobre el sur”, con “probables lluvias y tormentas dispersas. Inestabilizándose en la mañana sobre el centro con “probables lluvias, chaparrones y tormentas eléctricas de variada intensidad. Mejoramientos temporarios”.Hacia la tarde se irá instabilizando sobre el norte entrerriano con “probables chaparrones aislados y algunas tormentas aisladas para dicho sector”.Las temperaturas máximas rondarían los 27 grados en el centro y sur de Entre Ríos, mientras que podrían ser superiores en el norte.Elsobre la mayor parte de Entre Ríos, con probabilidad de tormentas asiladas, con registros térmicos que en toda la provincia estarían bastante por debajo de los 30 grados.Las condiciones tienden a mejorar durante el jueves sobre el sur y centro, pero continuaría inestable sobre el norte de la provincia. Pronostican que se mantendrá “un mejoramiento temporario, pero“Se observa que, con la llegada del sistema frontal y las condiciones de inestabilidad, las temperaturas descenderían a valores propios de la época.”, señaló el organismo provincial.