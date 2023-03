Tras fin de La Niña, afirman que se necesitan de 200 a 300 milímetros de lluvia

Luego de tres años consecutivos de presencia sobre gran parte de los países del Cono Sur, finalizó la vigencia del fenómeno climático seco La Niña en la región y ahora el debate se centra en cuándo podría comenzar a normalizarse el régimen de lluvias teniendo en cuenta queA partir de la normalización de la temperatura en el Océano Pacífico Central, epicentro en el que nace el fenómeno, la Mesa de Monitoreo de Sequías, que está integrada por diversos organismos estatales, dio por finalizada la vigencia de La Niña, que generó una de las peores sequías de las últimas décadas con fuerte impacto sobre la producción agrícola yIndicó asimismo que se espera que esta fase neutral se prolongue durante algunos meses y, si bien ya no estará presente La Niña, lo que a priori significa lluvias, pero menores a las normales para el país, esta fase neutral siembra dudas respecto a lo que pueda suceder durante este otoño en cuanto a las precipitaciones, ya que "este fenómeno es el principal indicador de cómo podrían comportarse las lluvias y las temperaturas en nuestro país".No obstante, advirtió que en lo que respecta a la temperaturaMás allá de que el pronóstico no aporte todavía claridad sobre qué puede pasar en la región pampeana y el litoral argentino, la principal zona productiva del país, Gattinoni dijo que las lluvias "podrían comportarse según la climatología del lugar".", sostuvo la especialista.Por su parte, el analista agrometeorológico de la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba), Tomás Kember, precisó que "esta etapa neutral significa que las temperaturas y las lluvias deberían ser similares a lo normal para la época”, y subrayó que “generalmente, estos efectos se muestran primero en el sur de Brasil y después se empiezan a ver poco a poco en Argentina".Según Kember, "", además de que el trimestre abril-junio "no suele ser el más 'llovedor'".De acá en adelante la atención estará puesta en las lluvias que puedan recomponer la humedad de los suelos de cara a la próxima campaña fina.Algunos informes sostienen que en la Pampa Húmeda y en la zona de Rosario se precisan 300 milímetros de agua en el perfil de suelo para ir pensando en la siembra de trigo.