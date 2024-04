Bordet: "Propusimos cambios al Paquete Fiscal para mejorar coparticipación"

También realizamos observaciones a través de un dictamen de minoría al Paquete Fiscal. Nuestra propuesta apunta a mejorar la coparticipación a las provincias, limitar el blanqueo, no volver a imponer ganancias al trabajo y modificar el mínimo no imponible a bienes personales. — Gustavo Bordet (@bordet) April 26, 2024

“Desde el Bloque Unión por la Patria propusimos mejorar la coparticipación a las provincias sin volver a imponer ganancias”, reveló el diputado nacional Gustavo Bordet luego de las reuniones de comisión en el Congreso sobre el Paquete Fiscal que propone el gobierno.“Realizamos varias observaciones a través de un dictamen de minoría. En algunos puntos no estamos de acuerdo y otros pueden mejorarse, por lo cual nuestra propuesta apunta a mejorar la coparticipación a las provincias, limitar el blanqueo, no volver a imponer ganancias al trabajo y modificar el mínimo no imponible a bienes personales”.“El proyecto del gobierno propone lo contrario, darle mayor alivio fiscal a los que más tienen e imponer ese peso a más de un millón 200 mil trabajadores a través del impuesto a las ganancias, es decir, que los que trabajan en relación de dependencia”, puntualizó.“También analizamos hoy en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda las Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo Nacional. El dictamen de Unión por la Patria fue por el rechazo a la iniciativa”, explicó el diputado nacional.No obstante, el dictamen del resto de las fuerzas políticas habilitó el debate en el recinto para el próximo lunes. “Esta ley es una mala copia de la enviada en enero, y que en febrero perdió estado parlamentario. Por lo cual mi voto será negativo”, afirmó.“Hay puntos en los que no estamos de acuerdo como las consecuencias de la reforma laboral, dejar de lado la actualización para las jubilaciones y pensiones y las puertas para privatizar empresas del Estado y seguir quitando fondos a las universidades públicas”, hizo saber finalmente el legislador.