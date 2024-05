Menem le respondió a la oposición: “Quieren embarrar la cancha”

“Agradecemos al Diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley”, expresó a través de las redes sociales.Y agregó: “Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño e importancia. Lo que NO resulta casual es la actitud de Unión por la Patria ante otra derrota legislativa”.“Esto, tal vez, no signifique un triunfo de la Libertad Avanza en sí mismo, sino que evidencia el fracaso de una forma de hacer política, a la cual el 56 por ciento de los argentinos les dijo que no hace algunos meses”, apuntó.La denuncia la hizo esta mañana el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que reclamó dejar “sin efecto” el giro de la iniciativa a la Cámara alta por presentar “diferencias” con el texto que obtuvo media sanción.El legislador planteó: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”, en su cuenta de X.