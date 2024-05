Quique Club celebra su 94° aniversario

El 8 de mayo es una jornada muy especial para la familia del Quique Club dado que se cumple un nuevo aniversario de su fundación. Constituido en 1930 en el local de calle 25 de junio 67, el objetivo de la institución era difundir y acrecentar la práctica deportiva del básquetbol.



La idea de la fundación de esta entidad deportiva provino de un grupo de amigos, entre ellos los hermanos Pacer, Stopello, Cristofaretti, Gataffoni, Costa, Oberti, Cantero y Arca. Originalmente se llamó Quique Basket-Ball Club y su primer presidente fue Juan Chichizola.



Con el tiempo pasó a llamarse simplemente Quique Club. Su nombre fue en homenaje a Enrique "Quique" Thompson, brillante atleta que participó de los Juegos Olímpicos de París 1924 y quién fuera el primer abanderado de la delegación argentina en aquella cita ecuménica.



"Hoy debemos hacer honor a todas las personas que dejaron parte de su vida para que tengamos lo que tenemos en la entidad, que su esfuerzo no sea en vano y sobre estos sólidos cimientos seguir construyendo, no solo en lo material, sino también en lo moral, con altruismo, hacia los semejantes y el Club", expresó la presidente Norma Romero.



En la actualidad la institución, cuya sede se emplaza en Alsina 653, mantiene su actividad central en el básquetbol; no obstante, otras disciplinas deportivas como voleibol, patín artístico y artes marciales (Taekwondo y Pakua) forman parte de la vida diaria del club. Además, se dictan clases de folklore dos veces por semana.



En la presente gestión, Quique ha conseguido una entidad consolidada tanto institucionalmente con la riqueza que esto implica, en lo organizativo y administrativo, con un ordenamiento como personería regularizada, administración comprobable, cumplimiento con el Tribunal de Cuentas en cada trámite gestionado.



"La actualidad del Club nos enorgullece y hace que inspiremos el respeto de otras instuticiones como de los organismos de contralor y gubernamentales; estos logros nos han permitido gestionar, ser escuchados y consecuentemente ayudados porcentualmente en lo obrado. Estos han sido nuestros principales parámetros que, desde la honestidad plena en nuestras acciones, se ha puesto mucho ahínco en mantener una línea de conducta en la dirigencia que sostenga el orden, el respeto a las personas y a los estamentos que componen su organización y gobierno", agregó la máxima dirigente.



Por último, Norma Romero indicó que Quique se encuentra en "un crecimiento constante, adecuado a las posibilidades tanto en lo deportivo y en lo social". "Es lo que se viene pretendiendo obtener y se ha encaminado el Club para ello. Destacar los logros con la esforzada, sincera y honesta tarea, creemos es el mejor festejo que nuestra entidad se merece, cumpliendo con nuestros antecesores y con los principios y valores por los que todo Club brega instaurar en sus asociados, como forma ejemplificadora y dándoles así la contención en un sitio apropiado para llevar a cabo sus actividades sociales y deportivas que se quieran disfrutar".