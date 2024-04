Denuncian el cobro de “cuotas abusivas” en los viajes de egresados a Bariloche

Cuáles son los nuevos casos

En los últimos días se conocieron denuncias en contra de la empresa Travel Rock por cobrar “cuotas abusivas” en los viajes de egresados y pese a que diversos organismos intervinieron para frenar esos aumentos inesperados, varios padres de distintas partes del país están reportando nuevos problemas con los viajes estudiantiles que van a realizar sus hijos.La problemática inicial se dio debido a que a mediados de abril Travel Rock intentó cobrar un plus de 250 mil pesos como cuota previa antes de que los alumnos secundarios pudieran irse de viajes de egresados y la tensión comenzó a escalar entre los padres.El cobro de ese monto extraordinario afectó a más de 3 mil estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y varias localidades del país que en promedio habían pagado 240 mil pesos totales por el viaje a Bariloche, incluyendo traslados, hotel, salidas y excursiones en Bariloche.Gracias al accionar de ciertos organismos de control y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, entre otros entes, se logró bajar la cifra de 250 mil pesos de la cuota extra a $135.000 a abonarse en tres cuotas en mayo, junio y julio.El tema es que el desglose del monto otorgado por la empresa ($86.000 corresponden a “tasas, impuestos y cargos”, $49.500 a “cobertura integral de equipos”) no convencieron a los padres y la llama de la discusión se encendió de nuevo.La ciudad de La Plata es uno de los epicentros de este caso y los alumnos del Colegio Nacional junto a sus padres denunciaron que Travel Rock pretende cobrarles una tasa de embarque de 86 mil pesos, 45 mil pesos por seguro de equipamiento y un depósito del hotel que costaría $100.000 por estudiante, según informaSe debe tener en cuenta que una tasa aeroportuaria por vuelos nacionales ronda en los 28 mil pesos, por lo que el aumento que estaría cobrando la empresa es sustantivo. Además, algunos padres destacaron que la empresa no les informó cómo están compuestos esos montos y que solamente les enviaron un correo electrónico con las chequeras de pagos para el primer vencimiento, que será el próximo lunes 29 de abril, y tres pagos subsiguientes en mayo, junio y julio.En Escobar se vivió una situación bastante parecida con la empresa Baxtter, que según trascendidos pertenece al mismo dueño que Travel Rock. En este caso se pretendía cobrarle a varios alumnos de colegios de la zona una tasa de embarque de 257 mil pesos, una suma que duplicaba el valor original del viaje, de $240.000.Ante esta situación tuvo que intervenir Dirección General de Protección de los Consumidores y Usuarios de la Municipalidad local y la cifra bajó de $257.000 a $135.000 con la posibilidad de ser abonada en cuatro cuotas, según informóEb Balcarce fuentes de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) le comentaron al diario La Vanguardia que Travel Rock había recibido denuncias por reincorporaciones cuando los clientes dejan de pagar la cuota o en caso e devolución del dinero en caso de que no se pueda realizar el viaje. (NA)