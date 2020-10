Abogados de Dolores Etchevehere denunciaron "usurpación y extorsión"

Sucesión y conflicto

Sociedad Operativo policial en entrada al campo de Etchevehere ante llegada de ruralistas

Uno de los abogados de Dolores Etchevehere, Facundo Taboada, informó aque aún se esperan resoluciones en torno a la disputa por la herencia familiar y la estancia Casa Nueva."El juez le pidió a quienes argumentan que en la estancia hay una usurpación", informó Taboada aSegún detalló Taboada, en las últimas horas "presentamos una denuncia por usurpación y extorsión por parte de las personas que están armadas e impiden el ingreso y egreso del lugar". Además, detalló que sus compañeros recibieron ataques físicos y daños a vehículos.Este miércoles, el abogado informó a este medio sobre una causa de violencia económica denunció Dolores y responsabilizó a sus hermanos por obligarla a firmar una serie de documentos que se relacionan con la sucesión."De todos modos,, que no tenía más opción que firmar lo que le ofrecieron", argumentó.Y resaltó: "Es un documento nulo que está viciado en la voluntad, porque no es algo que ella pudo elegir libremente. Estos hechos fueron los que denunciamos en la Justicia Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires".En este sentido Taboada, detalló que los hechos de violencia económica ocurrieron cuando "Luis Etchevehere era ministro, tenía más poder y recursos para aprovecharse de la fragilidad de su hermana mujer"."Ese documento es lo que nosotros consideramos que fue una extorsión y un delito. Tal es así que nunca lo presentaron en la sucesión, porque es vergonzoso lo que le quedaría a ella y es evidente que es producto de violencia", argumentó.A su vez explicó que "lo importante es discutir es que hay una hermana de tres varones que a lo largo de toda la historia de toda su familia a las mujeres les robaron las herencias, y ocuparon un lugar de subestimación. Esta es la primera vez que está"."Si estas personas consideran que Dolores recibió todo lo que le correspondía por herencia que presenten los documentos que acrediten qué es lo que recibió y que se evalué en base a la totalidad de la herencia, si eso es algo razonable o es producto de la violencia machista", manifestó el abogado."Hace 11 años que falleció su papá (Luis Etchevehere) y Dolores no tiene nada"Consultado por la instancia del trámite sucesorio declaró: "cuenta de diferentes etapas, primero se debió reconocer quienes son los herederos, luego se hace la declaración del inventario, es decir que hay para repartir, y finalmente se entrega", existe dinero, campos y sociedades escondidas, que nunca se pudo saber por esta causa de violencia", culminó.