Disputa en campos de Etchevehere: "Es un conflicto familiar", dijo Bordet

El gobernador, Gustavo Bordet, aseguró que dialogó con la Casa Rosada sobre el conflicto en la familia Etchevehere y remarcó que el presidente Alberto Fernández "no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar", aunque aclaró que en este caso la situación es "diferente" porque se trata de "un conflicto familiar en un juicio sucesorio que no está resuelto"."Ayer (miércoles) hablé con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y me manifestó que el Presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar", sostuvo.Ante ello, Bordet remarcó que, destacó.El gobernador indicó que "la Policía de Entre Ríos está garantizando que no se vulnere ningún derecho de ninguna de las dos partes, que están en litigio".El conflicto en la familia Etchevehere escaló en las últimas semanas, cuando Dolores autorizó a un grupo de trabajadores rurales de movimientos sociales a llevar adelante en un sector de la Estancia Casa Nueva el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica para producir alimentos.