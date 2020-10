Operativo policial en entrada al campo de Etchevehere ante llegada de ruralistas

Elonce confirmó que comenzaron a llegar productores y ruralistas al ingreso al establecimiento agropecuario "Casa Nueva", ubicado en la intersección de la ruta 12 y acceso a Santa Elena. Se trata de la marcha que realizarán para rechazar la supuesta usurpación de un campo de la familia Etchevehere en el marco de una disputa familiar que tomó ribetes políticos.La semana pasada, Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores que ingresaron hace unos días junto a la mujer para iniciar sus actividades. En este contexto y luego de lograr presuntamente un acuerdo en cuanto a los bienes de la familia, anunció que donó el 40% de sus tierras para la instalación de una colonia agroecológica.Cabe recordar que desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar.La situación generó una denuncia del ex funcionario, por supuesta "usurpación". Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto, que representa a los hermanos Echevehere, aseveró que "Dolores hizo creer al movimiento de Grabois que donaba algo que en realidad no le pertenecía".En este sentido Pagliotto señaló que "formalizamos una denuncia penal por usurpación, donde se detalló el contexto en el que se hizo la toma del campo; y explicitamos que hubo signos de violencia por parte del abogado Facundo Taboada, quien decía pertenecer al movimiento de Grabois".Pasadas las 10 de este miércoles, comenzaban a llegar los productores y ruralistas que participarán de la movilización convocada para rechazar laCamionetas y tractoresEn tanto, camionetas de la policía entrerriana, se pudieron ver desde la ruta, hasta la tranquera de ingreso al establecimiento "Casa Nueva". Según pudo confirmarLeonor Barbero Marcial de Etchevehere, la madre los 4 hermanos en conflicto, tomo posición a favor de los tres varones (Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego) y en un video afirmó: "No entiendo, porque hasta el momento, la Justicia no ha respetado la propiedad privada del mismo modo que nosotros estamos respetando los bienes y propiedades de Juan Grabois. Y no admitimos ni efectuamos donaciones de bienes ajenos".Mientras, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa requirieron información sobre las propiedades al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná; al Juzgado de Transición de Carlos Ríos, a la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de la Propiedad. Según la Procuración General de la Provincia, "los fiscales están trabajando a full con esa causa. Cuando tengan los elementos suficientes pediremos audiencia con el juez para pedir las medidas que correspondan".