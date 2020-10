Etchevehere: "se está cometiendo el delito de usurpación en propiedad privada"

Sociedad Operativo policial en entrada al campo de Etchevehere ante llegada de ruralistas

La semana pasada, Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores, que ingresaron hace unos días junto a la mujer para iniciar sus actividades en la estancia.y agregó que "nuestra hermana, hace dos años, dejó de ser nuestra socia, en todas las sociedades que teníamos con ella, es decir, que para nosotros, hace dos años, es un tercero", remarcó."La pregunta clave, es ¿quién tiene el título de propiedad del lugar? Y somos nosotros (su madre y hermanos). El campo pertenece a "Las Margaritas SA" y"De nuestro lado, hay títulos fehacientes; del otro lado, hay relato", remarcó Luis Etchevehere y en diálogo con Elonce, se refirió a la movilización de ruralistas y productores frente a la tranquera del establecimiento agropecuario. "Esta gente que está acá, es porque tenemos que hacer que se imponga la Justicia y que no se viole la propiedad privada.Al ser consultado sobre el trámite de sucesión y el argumento de su hermana, Dolores Etchevehere, el ex presidente de la Sociedad Rural, señaló que "en un trámite de sucesión, se sabe que son problemáticos. Pero terminó en el año 2018 y a partir de ese momento, nuestra hermana se separó societariamente, del resto de sus hermanos y de su madre. Por eso, desde hace dos años, no tenemos más relación societaria con ella y"El campo se está usurpando con las personas que están en el lugar y por eso, decimos que es importante que se termine con este delito, que se restituya la propiedad privada yel integrante de la sociedad anónima "Las Margaritas".