Disputa en campos de Etchevehere: "no es una situación común de toma de tierras"

Sociedad En qué consiste el proyecto agroecológico que instalarían en campos Etchevehere

Tras conocerse que Dolores Etchevehere, donó el 40 por ciento de sus tierras a pequeños productores, las cuales la familia argumenta que esas tierras no les pertenecen se creó un conflicto familiar que derivó en cuestiones judiciales."Es una situación muy difícil hay una disputa que nace de un conflicto familiar, no estamos ante una situación común de tomas de tierras como las que se han dado en el resto del país", apuntó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, aEn este sentido aclaró que "se trata de una cesión que una de las propietarias hizo a un grupo organizado bajo una asociación. La base que genera el conflicto es una disputa familiar, que hoy transciende en un debate sobre la propiedad privada"."En el transcurso de la tarde habrá una audiencia judicial y un juez de La Paz va a decir quien tiene derecho sobre la tierra", resaltó la funcionaria.En cuanto al rol del gobierno sobre esta situación, indicó que "acompañamos la labor de jueces y fiscales, porque la policía es una auxiliar de la justica. Frente a una situación que una persona denuncia como delito, la policía obedece estrictas órdenes".Y añadió: "Es muy difícil para un juez, cuando le presentan documentación por la cual se ingrese al campo, establecer en 24 horas si la información es suficiente o no"."A primera vista no era eso (una usurpación) porque había una documentación que se exhibía y una persona que decía ser dueña había cedido eso a una asociación. Todo esto es materia de debate judicial", mencionó Romero."El derecho de la propiedad privada no es absoluto, sino que admite excepciones como la utilidad pública, pero de ahí a que grupos de personas decidan consolidar de otro modo estos derechos hay una distancia", culminó Romero.