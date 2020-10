Bahillo sobre los campos de Etchevehere: "El apego a la Ley es un deber"

Sociedad Operativo policial en entrada al campo de Etchevehere ante llegada de ruralistas

Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores. La situación generó una denuncia del ex funcionario por supuesta "usurpación". En ese marco, este miércoles se realizaba una movilización de ruralistas en rechazo la supuesta usurpación del campo de la familia Etchevehere ante una disputa familiar que ya tomó ribetes políticos."La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado", resaltó el ministro provincial de Producción, Juan José Bahillo, en relación a la disputa en el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere. Frente a ello, adelantó que "este gobierno jamás va a favorecer una usurpación, sencillamente porque se trata de un acto ilegal, contrario a la Constitución"."Condenamos cualquier hecho delictivo. El apego a la ley es un deber y nunca estaremos de acuerdo con que se atente contra la propiedad privada", insistió Bahillo."Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza", afirmó el titular de la cartera productiva, y aclaró: "También está la obligación de ser responsables". Además recordó que "el apego a la Ley es un deber". También especificó que "este caso tiene matices que resolverá la justicia, no el gobierno".En relación a la manifestación prevista para este miércoles en el acceso a la explotación, impulsada por dirigentes ligados al ruralismo, apuntó ""Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, y también está la obligación de ser responsables; sé que se dispuso que la Policía asegure el derecho a la libre manifestación de las personas, pero la presencia policial debe ser acompañada por un sentido de la responsabilidad por parte de la dirigencia"."Los están acompañando a Etchevehere en su reclamo. Pedimos que lo hagan en el marco de la responsabilidad y el cuidado en el marco de esta pandemia", dijo a