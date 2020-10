Campos de Etchevehere: Ruralistas de Crespo se movilizarán a Santa Elena

Política La hermana del exministro Etchevehere donó sus tierras a pequeños productores

Una marcha de protesta se concretará este mediodía en la intersección de la ruta 12 y acceso a Santa Elena. Será en el marco de la disputa que involucra a la familia Etchevehere, luego de que Dolores, hermana del ex ministro del gobierno de Macri, Luis MIguel Etchevehere, decidiera "donar" lo que asevera son tierras que le pertenecen para un proyecto agroecológico.Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores. La situación generó una denuncia del ex funcionario por supuesta "usurpación".Desde hace varios años Dolores acusa a sus tres hermanos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar.En este contexto y luego de lograr presuntamente un acuerdo en cuanto a los bienes de la familia, anunció que donó el 40% de sus tierras para la instalación de una colonia agroecológica."Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores. El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento. Estamos presentados en todas las causas penales y civiles", dijo el dirigente social Juan Grabois sobre una denuncia de Luis Miguel Etcvhevehere por usurpación.Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto, que representa a los hermanos Echevehere, aseveró que "Dolores hizo creer al movimiento de Grabois que donaba algo que en realidad no le pertenecía".En este sentido Pagliotto señaló que "formalizamos una denuncia penal por usurpación, donde se detalló el contexto en el que se hizo la toma del campo; y explicitamos que hubo signos de violencia por parte del abogado Facundo Taboada, quien decía pertenecer al movimiento de Grabois".Consultado sobre el origen y destino del campo, Pagliotto, contó que " este campo y otros más forman parte del capital integrado en la sociedad ´Las Margaritas S.A´, que es una histórica y conocida sociedad de la familia Etchevehere"."Cuando se muere Luis Etchevehere , director de El Diario de Paraná, se comenzó un proceso sucesorio, en el que Dolores que era una de las dueñas y herederas; y en el 2018, mediante un acto notarial cede la totalidad de las acciones que tiene en Las Margaritas", explicó.Y continuó: "Entonces, como la dueña de los campos es la sociedad anónima y no las personas, Dolores al ceder sus acciones a otra empresa ya no es más propietaria"."Dolores le hizo creer al movimiento de Juan Grabois que donaba algo de lo que no era dueña", indicó.La presidenta de la filial de Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA), Mariela Gallinger, afirmó que "no vamos a permitir que esta gente de Grabois lo venga a hacer (tomar tierras) a Entre Ríos".La dirigente sostuvo que "hay que hacer mérito para tener algo", pero "acá te quieren hacer el relato de que porque uno tiene y el otro no, hay que tomar".Los campos donde este mediodía se esperan las protestas, con caballos, con tractores y camionetas, son los que se disputan en la familia Etchevehere.La semana pasada, ingresó al predio junto a un grupo liderado por Grabois, que inició el denominado "Proyecto Artigas", pero el ex funcionario de Mauricio Macri denunció una usurpación en el campo propiedad de Las Margaritas SA.Eve Closter, integrante del Proyecto Artigas, quien defendió al grupo y afirmó: "Estamos por la reparación de la historia de Dolores y la reparación de esta tierra, porque los Etchevehere son corruptos"."Somos 50 los compañeros que estamos acá trabajando la tierra", detalló Closter en diálogo con radio Rivadavia.