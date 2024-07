Desaparición de Fabiani: insisten en pedido para dedicación exclusiva del caso

Sobre la desaparición de Fabiani

Los fundamentos del pedido al Procurador

Foto: Procurador General Jorge García

Elvolvió a cursar una nueva presentación, la quinta, ante elcon idéntica petición que en las cuatro veces anteriores:el jubilado de 74 años que desapareció en la noche del 4 de junio, cuando se perdió en un campo próximo a Alcaraz, en el departamento La Paz, donde había salido de caza junto a un grupo de amigos.Ahora, la solicitud la acompañan los tres hijos de Fabiani, Germán, María Inés y Melisa: “Entendemos a esta altura de los acontecimientos, que vuestro rotundo, vergonzoso y lacerante silencio, no puede ser producto de su insensibilidad, falta de empatía, compromiso funcional y poca, cada día menos, contracción a la delicada y elevadísima función delegada en tiempos pretéritos por un gobernador de esta provincia, sino -queremos pensar y ojalá no nos equivoquemos- producto de que quizás hemos estado cursando nuestros reiterados y urgentes pedidos de dedicación exclusiva al caso sub examine del Fiscal Mauro Quirolo a, más allá de que fue su adjunta, Dra. Mónica Carmona, quien gentilmente y motu proprio me la comunicó vía whatsapp”.A la medianoche del 4 de junio último,, propietario de la Estancia La Criolla, oyó ladrar a sus perros y salió a ver qué pasaba. Se encontró con Enrique Fabiani, 74 años, un jubilado oriundo de Santa Clara de Buena Vista, en la provincia de Santa Fe, que había salido a cazar con unos amigos en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, la estancia Don Antonio, cerca de la ruta 127, altura del kilómetro 104, en el departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.“Ante esa posibilidad, todo es factible en esta sociedad líquida, cursamos este escrito, el quinto, en forma tradicional, es decir, en soporte papel, abrigando genuina y sanamente la republicana ilusión de que todo lo que en estos ajetreados días hemos pensado y hasta dicho de usted, ha sido producto de nuestro hastío y desesperación de estar sufriendo una de las desgracias más destructivas y distópicas de un ser humano, como lo es una, en este caso puntual, de nuestro amado y respetado padre. Es más, rogamos a Dios, como creyentes,dice el texto que firmaron Pagliotto y los tres hijos de Fabiani y al que tuvo accesoLe reprochan al Procurador por cuanto “hemos recibido de su parteque exorbita el mínimo cartabón de lo tolerable, ético y razonable, generándonos un estado de mayorpor parte, nada menos, que del jefe de los Fiscales de la Provincia de Entre Ríos”. Luego, plantean: “Dr. García, las palabras huelgan y la paciencia tiene un límite, por lo cual, para evitar reiteraciones innecesarias y no quitarle tiempo a su cargadísima agenda de trabajo, le pedimos, más bien le exigimos como ciudadanos y sujetos de derechos humanos, amparados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, que se expida de modo urgente acerca de nuestro concreto pedido”.