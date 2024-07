Gobierno echó a Garro tras la polémica por el pedido de disculpas a Messi

El Gobierno anunció este miércoles que apartó a Julio Garro del cargo de subsecretario de Deportes, después de la polémica en la que el funcionario había quedado envuelto por la solicitud de un pedido de disculpas a Lionel Messi y la Selección argentina de fútbol.



"Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación", informó el Gobierno a través de sus redes sociales.



Garro había exigido a Messi que pidiera disculpas por los cantos xenófobos de la Selección Argentina durante los festejos por la obtención de la Copa América.



"El capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Nos deja mal parados", había planteado el desplazado funcionario por la mañana en declaraciones radiales, lo que había despertó la rápida reacción de los trolls libertarios, que salieron a pedir su salida del Gobierno.



Más tarde, el también ex intendente de La Plata buscó desmentir sus propios dichos en repudio del video de los futbolistas argentinos que había público el volante Enzo Fernández, donde se los veía coreando canciones racistas contra los jugadores de Francia, especialmente contra su figura, Kylian Mbappé.



El enojo de los libertarios atemorizó a Garro, quien lejos de ensayar una disculpa se dedicó a negar sus palabras a través de un mensaje en X.



"Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva", expresó.



Sobre el tema también se manifestó, posteriormente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien respaldó a Enzo Fernández y sostuvo que "Argentina es un país soberano y libre".



"Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", había manifestado Villarruel desde sus redes sociales.



El legislador porteño Ramiro Marra, asesor económico de Milei, también había planteado que "el bicampeón de América, campeón del Mundo y mejor futbolista de la historia no tiene que pedirle perdón a nadie", aunque luego eliminó el mensaje de sus redes.



Otro de los tuiteros en cruzar a Garro fue Daniel Parisini, reconocido en las redes sociales como "Gordo Dan", que compartió mensajes que pedían la salida de Garro de la administración libertaria.



"Bueno, ya sabés como funciona esto, ¿no, Julio Garro?", planteó el usuario desde su cuenta de X, en alusión a su intervención en casos de funcionarios que terminan afuera de la gestión, como el del ex secretario de Agricultura Fernando Vilella.