Tras ser confirmado en la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo una prueba en Alpine

Alpine confirmó que Franco Colapinto tomará el lugar de Jack Doohan como piloto titular desde el Gran Premio de Emilia Romaña y durante las próximas cinco fechas del calendario de la Fórmula 1. Casi en simultáneo con el anuncio, el piloto argentino apareció en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, donde comenzó a girar con un monoplaza A523 -modelo de hace dos temporadas- aunque luciendo el diseño actual del equipo.

Al igual que ocurrió este martes, cuando sorprendió el test privado realizado por la escudería francesa, este miércoles Colapinto inició su tanda de vueltas pensando en su regreso a la Máxima. Cabe recordar que su última participación fue en las nueve fechas finales de 2024, cuando corrió para Williams. Sin información oficial aún por parte de Alpine, se supo que Franco comenzó a girar pasadas las 9 de la mañana (hora local) y que el trabajo en pista se extendió por más de dos horas.

Tal como sucedió en la jornada anterior, varios fanáticos se acercaron al trazado neerlandés, sede habitual del GP de los Países Bajos. Entre ellos, una aficionada llamada Anouk aprovechó para sacarse una foto con el argentino y compartió en su cuenta de Instagram: “Muy buenos días”. Además, subió varios videos del paso de Colapinto por la recta principal del circuito, de más de 4.300 metros de extensión e inaugurado en 1948. Zandvoort volverá a recibir a la Fórmula 1 el próximo 31 de agosto.

Otra seguidora, Ashna Beek, también se hizo presente en el lugar y cubrió los trabajos matutinos del pilarense. Publicó imágenes de la sesión y detalló que la escudería francesa hizo una pausa para almorzar. A diferencia del día anterior, cuando se vio girar a un piloto con casco negro -el japonés Ritomo Miyata-, esta vez quedó claro que era Franco, ya que lucía su habitual diseño en el casco.

Franco Colapinto during his TPC-test in Zandvoort. He completed a few laps in the morning and practiced his pitstop a few times!

Morning program is done for now, lunch and then we go again! 🙌🏽 pic.twitter.com/UliAuvojnl