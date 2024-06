Martín Lousteau confirmó que estará presente en el Senado y habrá quorum

Ley Bases: senadores santacruceños llaman a no dar quórum y corría riesgo el tratamiento

El senador radical Martín Lousteau confirmó que dará quorum en la sesión clave para el gobierno por la Ley Bases. El legislador tiene previsto defender su propio dictamen."Mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo", afirmó desde su cuenta de X.Y agregó: "Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo".El desarrollo de la sesión se puso en duda luego de que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano llamaran a no dar quorum. Si Lousteau se plegaba a esta propuesta, junto al bloque de Unión por la Patria, hubieran juntado los números para que no comience el tratamiento de la ley Bases.Antes del anuncio de Carambia y Gadano, el Gobierno contaba con 38 voluntades para abrir el debate de mayoría. Ahora, sin los santacruceños, quedaría en 36. Por esa razón, Lousteau se volvió una pieza fundamental ya que su presencia le garantiza el piso 37 senadores presentes mínimo para habilitar la sesión.A un día del tratamiento en el Senado, Natalia Gadano y José María Carambia convocaron a no acompañar la ley prioritaria para el Gobierno.El tratamiento de la ley Bases se define minuto a minuto y, a menos de 24 horas de la votación en el Senado, los dos legisladores del bloque Por Santa Cruz llamaron a no dar quórum para la sesión del proyecto principal, aunque sí solicitaron tratar el paquete fiscal. Se trata de Natalia Gadano y José María Carambia, que se referencian con el gobernador Claudio Vidal y en su actividad parlamentaria han sido reticentes a acompañar al Gobierno nacional.El interés de los senadores nacionales se vincula con la negociación que tiene Vidal con Casa Rosada por la cesión de áreas maduras de crudo pertenecientes a YPF hacia la gestión provincial, que reclama que no se encuentran en actividad. Esta demanda fue una de las promesas de campaña del actual gobernador.Además, dudan del compromiso de Nación para evitar la privatización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de sostener la reforma en regalías mineras con la que se habían comprometido. El encargado de las negociaciones era Guillermo Francos, quien este martes a la noche estaba yendo a una cena de Fundación Conciencia pero canceló su presencia cuando se difundió la postura del bloque Por Santa Cruz.