Varisco sobre el adelanto a la mutual: "Nunca salió un peso del municipio"

durante la última jornada del juicio en su contra por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la tramitación de un adelanto financiero de $1,5 millones a la Mutual Modelo, que se comenzó en enero de 2016 pero que finalmente no se concretó."Son innumerables las organizaciones sociales que se acercaban al municipio para pedirle distintas soluciones, no solo pecuniarias, sino también relacionadas a infraestructura o de logística. Y", argumentó el ex mandatario municipal, según pudo registrar"Mi experiencia administrativa me llevó a contemplar la disponibilidad presupuestaria, que el trámite pasara por todos los organismos municipales que hacen a su contralor y aprobación", explicó Varisco en relación a los adelantos financieros "a cuenta" que el municipio otorgaba a las mutuales.Y en ese sentido, se defendió:, con la particularidad de que el Estado Municipal, eventualmente, recuperara ese dinero, acorde a las ordenanzas vigentes".Varisco también argumentó que,

"Nunca se me ocurrió ningún acuerdo espurio"

Política Funcionario afirmó que adelantos a mutuales eran habituales en otras gestiones

Al referir "la angustia y dolor que significó esta denuncia a lo largo de los años, además de las repercusiones sociales y mediáticas", el ex intendente de Paraná se mostró "tranquilo y confiado en la Justicia".El beneficio de no estar presente durante la audiencia le fue concedido por el Tribunal, atento a que argumentó "complejidades médicas" debido a su estado de salud.En el juicio, que comenzó el lunes, se discute la legalidad del trámite de un pedido de adelanto financiero por $1,5 millones -que nunca se concretó- que realizó la Mutual Modelo a comienzos de 2016. En rigor, hubo dos trámites de pedidos de adelanto efectuados por la entidad no bien asumió la intendencia Varisco. El primero se anuló; el segundo, se mandó al archivo. Ambos, con diferencia de días.Además de Varisco, están acusados al actual concejal Walter Rolandelli y al presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo."La denegación de ese monto de adelanto tuvo que ver con prioridades que en ese momento nos afectaban directamente", justificó Varisco. Además de "la disponibilidad presupuestaria, el haber pasado todos los trámites de contralor del municipio, que nos adecuamos a las normaslegales y a los muchos antecedentes que en gestiones anteriores hicieron respecto al mismo trámite".Varisco explicó que su "tranquilidad" tras haber denegado el adelanto a cuenta a Mutual Modelo se debió a que,, sentenció, al tiempo que ratificó:El tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno, dará a conocer el adelanto de sentencia el 28 de febrero a 12hs, pudo saberPara el ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, las representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron 1 año y 8 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos como partícipe necesario del mismo delito.La misma valoración tuvieron las fiscales para con el presidente de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo, para quien requirieron 1 año y 10 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.