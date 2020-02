Juzgan a Varisco por defraudación: "No hubo delito", aseguraron los defensores

Política Comenzó el juicio por defraudación a la comuna contra el ex intendente Varisco

Juzgan desde este lunes al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la tramitación de un adelanto financiero de $1,5 millones a la Mutual Modelo, que se comenzó en enero de 2016 pero que finalmente no se concretó.Los defensores de Varisco y Rolandelli son los abogados Rubén Pagliotto y Damián Petenatti y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces.

"Fue un acto administrativo de naturaleza política"

"Delitomanía"

Sobre la causa

"El contador Eduardo Campedsuñé, el contador general del municipio, el órgano constitucional de contralor de la actividad financiera del municipio, ratificó en una declaración extensa, puntual y excelente desde el punto de vista contable, y confirmó nuestra tesis: acá no hubo ningún acto irregular, ninguna maniobra ilícita", sentenció ael defensor del ex intendente Varisco, Rubén Paggliotto.Es que la defensa de Varisco sostiene que había antecedentes sobrados de adelantos financieros "a cuenta" durante otras administraciones. En sentido, detalló: "José Carlos Halle, en varias oportunidades y con buen tino, consideró políticamente correcto adelantarle el dinero a las mutuales..". Y continuó: "Lo mismo hizo Varisco, con la diferencia que el resultado fue fatal porque lo termina involucrando en un juicio por hechos que no son delitos"."No se trata de hechos típicos, sino de un acto administrativo de naturaleza política donde él decide ayudar con adelanto a cuenta a una mutual", aclaró.En relación a la operatoria de los descuentos a los empleados afiliados a las mutuales, Paggliotto explicó que "Mutual Modelo, acreedora neta del municipio, tenía para cobrar casi seis millones de pesos de los empleados asociados; le dijo al municipio, `dame a cuenta, un adelanto compensatorio´ por alguna debilidad financiera estacional que estamos pasando... Varisco otorgó la orden de pago después de pasar por todo el recorrido administrativo que indican las ordenanzas municipales. y más allá de las observaciones del contador para asegurar la cobrabilidad, se dispuso la orden de pago que luego, por motus propio, Varisco decidió no pagarla. Se inició un segundo trámite que quedó trunco, es decir que nunca salió dinero del municipio"."Se pedía un millón y medio de pesos a devolver en diez cuotas iguales mensuales y consecutivas, más un pequeño interés. Esas cuotas estaban aseguradas porque en los meses más bajos, si la Mutual tenía que cobrar del municipio, en lugar de pagarle, le descontaban lo correspondiente a la cuota por el millón y medio que había adelantado", especificó.Para Paggliotto, "no hubo delito". "Esta es una causa de las enmarcadas en la delitomanía, es decir, donde se buscan delitos donde no los hay y se deja de investigar donde hay delitos muchos más groseros", apuntó."Ni Picazzo, ni Varisco, ni Rolandelli cometieron delito alguno. Este juicio fue inútil y se hubiera podido evitar si se hubiera actuado con racionalidad", remarcó."Se trata de una actividad absolutamente lícita, alejada totalmente del Código Penal, que el contador Campedsuñé reconoció que este convenio que se había firmado, mejoraba a los otros que se firmaron, ejecutaron y cumplieron, y que no fueron objeto ni de denuncias penales ni de trámites judiciales, ni siquiera de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas", completó Cullen.Para el abogado, la causa "afecta al Artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad ante la ley". Y opinó: "Tenemos sentados en el banquillo de los acusados, por hechos que son absolutamente lícitos, a quienes tienen que ver con la administración del Poder Ejecutivo, elegido por la voluntad popular para que administre los fondos, y que no tienen nada que ver con el Derecho Penal".La causa se inició por una denuncia que formuló el ahora exdiputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), y la investigación penal preparatoria la realizó la fiscal Patricia Yedro, quien consideró que hubo decisión de "favorecer" económicamente a la mutual cuando el 22 de enero de 2016 pidió al entonces intendente un adelanto financiero de $1,5 millones.La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.En su acusación, la fiscal destaca las "observaciones" que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la Justicia.