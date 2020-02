Adelanto a la mutual: Piden prisión condicional para Varisco y Rolandelli

Presidente de la mutual

Alegatos de la defensa

Las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro pidieron 2 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para el ex intendente Sergio Varisco como autor del delito de Peculado en grado de tentativa. La solicitud de pena se produjo este martes, casi al mediodía, tras el alegato acusatorio en la causa Mutual Modelo, indicóPara el ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, las representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron 1 año y 8 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos como partícipe necesario del mismo delito.La misma valoración tuvieron las fiscales para con el presidente de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo, para quien requirieron 1 año y 10 meses de prisión condicional más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.Las representantes del Ministerio Público Fiscal, cuestionaron el intento de adelanto financiero a la Mutual Modelo por 1.500.000 pesos en enero de 2016, sin seguro de caución, y marcaron que el expediente solicitando ese crédito a la Municipalidad, fue firmado por la entonces concejal de Cambiemos, María Marta Zuiani, pareja del tesorero de la Mutual, Adrián Bruffal.Ahora el tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno escucha a los defensores Emilio Fouces y Miguel Cullen (representantes de Picazzo); Rubén Pagliotto (representantes de Varisco y Rolandelli), que entienden que no hubo delito. Los abogados indican que los adelantos financieros a mutuales por parte del municipio son operatorias comunes y que, en este caso puntual, ni siquiera se concretó.AMPLIAREMOS