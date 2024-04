Un padre de alumnos de Escuela La Baxada, reclama mantenimiento edilicio

En la Escuela Provincial de Nivel Medio De La Baxada N° 91, un padre de un alumno, Cristian Hereñu, levantó su voz para denunciar la falta de mantenimiento edilicio que afecta el normal desarrollo de las clases y la seguridad de los alumnos.Hereñu, en diálogo conexpresó su preocupación: “El reclamo es por la parte eléctrica y de limpieza, que no es de ahora, sino que hace mucho vemos esta situación”.“Yo tengo dos hijos que vienen a la mañana y hay muchas veces que tienen que pasarse de aula a aula para encontrar un poco de luz y poder tener clases”, detalló el padre, haciendo énfasis en las dificultades que enfrentan los estudiantes debido a problemas eléctricos.En cuanto al mantenimiento, Hereñu explicó: “Los chicos no pueden enchufar un celular porque salta una térmica. Yo soy electricista y me ofrecí a hacer el mantenimiento de la térmica y me dijeron que no se podía”.El padre también mencionó que los reclamos no han sido bien recibidos en algunas ocasiones: “Se han recibido muchos reclamos en torno a esta problemática y muchas veces han tomado represalias en contra de los alumnos cuando uno hace un reclamo, y no se entiende porque es por el bienestar de los chicos”.Además, señaló que las condiciones climáticas también son un factor de preocupación: “Lamentablemente en veranos los chicos sufren el calor y en invierno también sufren las bajas temperaturas”. Para finalizar, explicó que frente al establecimiento “se forma una laguna que el agua está verde y más con el tema del Dengue”, evidenciando riesgos sanitarios adicionales que deben ser abordados de manera urgente.