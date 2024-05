Realizarán una muestra de arte y elementos de Malvinas: “Es un gran orgullo”

, a metros de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, dentro de Casa de Gobierno. Se mantendrá hasta el lunes próximo.En primer lugar, el presidente del Centro de Veteranos de Entre Ríos, Oscar Eguía comentó asobre el nacimiento de la iniciativa: “Esta muestra nació desde la Cámara de Diputados, estamos muy agradecidos. Debemos decirle a la sociedad que la primera vez que la Cámara de Diputados abre sus puertas para recibirnos. No solo nos da la Cámara, sino que también nos da el Salón de los Pasos Perdidos.Se expondrán elementos que fueron utilizados en 1982 en la muestra. Al respecto, el veterano reivindicó: “".También habrá una pequeña maqueta del Crucero General Belgrano. Sobre el recuerdo de ese navío, expuso: “Fue un durísimo golpe para nosotros. El 2 de mayo se conmemoró 42 años de su hundimiento, donde quedaron 327 hombres que están custodiando las aguas”.Asimismo, Eguia justificó por qué no regresó a las Islas Malvinas: “Aquel veterano que quiera volver, está en su derecho. Yo no vuelvo porque peleé por ellas y creo que entregarles mi ingreso y mi pasaporte con eso estoy diciendo que soy soberano”.“Tenemos que cambiar un poco el libreto de la comunicación y tratar de llegar a la sociedad y distintos estamentos sociales, ya sean escuelas primarias, secundarias o universitarias. Si nosotros nos capacitamos para entregar una mirada geopolítica distinta a las vivencias personales, vamos a lograr entrar en el corazón de la gente y, de esa manera, esos chicos son los que van a continuar esta tarea política para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas”, reflexionó.