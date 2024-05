En Concepción del Uruguay, el río superó el nivel de evacuación

Sociedad El río Gualeguaychú subió 18 centímetros en 6 horas y seguirá en ascenso

La crecida del río Uruguay comenzó a afectar a algunos barrios en la ciudad de Concepción del Uruguay. La altura se ubica en los 6.48 metros , ingresando en la etapa de alerta por evacuación.estuvo en el barrio Cristo de los Olivos, donde el agua está marcando presencia y se encuentra a unos 50 metros de las precarias viviendas del lugar.“Ya está cerca”, dijo una vecina y señaló que esperan que les den un lugar para poder trasladarse “y que este problema se acabe porque le dan a tanta gente que no necesita y a nosotros que necesitamos. Yo me cansé, hace muchos años que estamos viviendo así”.“Cada inundación es peor que la otra”, puntualizó y dio cuenta “ahora viene creciendo rápido”.La mujer indicó además que no quiere abandonar su vivienda para que no le roben “lo poco que tengo. Quedaré con barrio y agua como estoy ahora”.Desde el Municipio señalaron que se continúa con las acciones dentro del marco del protocolo estipulado por la Junta Local de Defensa Civil y solicitaron a la población “evitar circular por zonas que pueden ser alcanzadas por la inundación”.En caso de necesitar asistencia los vecinos pueden comunicarse con el 103.