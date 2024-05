El río Gualeguaychú subió 18 centímetros en 6 horas y seguirá en ascenso

En alerta



Reporte 2820

Sociedad El río Uruguay continuaría creciendo y prevén el pico para el fin de semana

Con el paso de los días la situación hídrica del río Gualeguaychú se complejiza. Actualmente, en el puerto local se registra una altura de 3.38 metros con tendencia creciente y el Puerto Boca se ubica en 3.14 metros, en evacuación.Las lluvias en la cuenca media del río rondaron los 20 a 35 milímetros y fueron similares a las registradas en Gualeguaychú. Sin embargo, la mayor complicación la traen los vientos sostenidos y regulares del sector Sur que tendrán ráfagas de hasta 50 km/h.Desde la Comisión Técnica Mixta de la represa de Salto Grande se prevé que "el pico de la creciente arribe al embalse el próximo fin de semana, donde será atenuado, minimizando los niveles máximos del río hacia aguas abajo de la represa. El nivel del embalse subirá rápidamente a partir del jueves".El titular del Área de Defensa Civil, Nicolás Bozzani, informó que el río ha ido creciendo entre uno y dos centímetros por hora, y recordó que el estado de alerta se da cuando el río llega a los 3.50 metros, mientras que la alarma de evacuación se produce con el río en 3.80 metros.Aseguró que “hidrológicamente lo que tenemos es agua que viene bajando a la cuenca norte, que no se ha alcanzado a ir por la suba del río Uruguay. Las lluvias en nuestra zona inmediata, rondan los 22 milímetros, 23 milímetros diarios. Es decir, no hay lluvias de importancia en la cuenca próxima, pero sí hubo lluvias importantes en la zona de la Ruta 39 que es donde está la naciente del río Gualeguaychú, que podría demorar en llegar a la ciudad, unos cuatro días”.Por el momento la situación se encuentra estable, pero con el río creciendo de manera sostenible, por lo que diferentes áreas municipales vienen trabajando de forma diaria con los vecinos de las principales zonas afectadas, llevando información a las familias respecto del estado del río, y brindando información acerca de las tareas de prevención y evacuación.Teniendo en cuenta esta información, el Municipio decidió comenzar con las gestiones para rearmar nuevamente el Centro de Evacuados en el Regimiento de Exploración Nº12, con la posibilidad de gestionar, en el caso de ser necesario, un segundo Centro de Evacuados en la Escuela Nº89 Dr. Héctor Grané, indica el sitioEduardo Rubel, prestador turístico y presidente de la Asociación para la Preservación y Desarrollo Sustentable de la cuenca del río Gualeguaychú, dijo a Radio Máxima que “nos preocupa la incertidumbre, cuando podríamos tener una realidad cercana para saber cómo actuar con el crecimiento del río”.“El rio Gualeguaychú, en estas condiciones, es determinante. Al desconocer lo que pasa arriba hay incertidumbre, no podemos tomar una posición”, advirtió.El promotor de la iniciativa remarcó la importancia de unificar esfuerzos y fomentar la participación de toda la comunidad, para analizar las acciones que lleven a minimizar el impacto de la creciente del río, en la población.“Nadie previó que había llovido un aproximado de 400 milímetros, de manera que toda esa información, si la hubiéramos tenido en un programa, aquí en Gualeguaychú, hubiéramos tenido un parámetro, pero nos superó y nos pasó por arriba”, señaló en relación a las últimas inundaciones.La asociación hasta el momento recibió la colaboración de diferentes sectores y profesionales que comparten el mismo interés y preocupación por los efectos de la crecida. “Nos hemos encontrado con gente que piensa igual que nosotros que viven a más de diez kilómetros, el problema es que no hay comunicación. Intentamos vincularnos, asociarnos y trabajar. La idea es generar un proyecto convocante e ir y concurrir a los financiamientos. Es el desafío”, indicó Rubel.