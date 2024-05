Este jueves inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

ANSES informó que este jueves inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal y Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.





Pensiones No Contributivas



Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán mañana su haber, que incluye el aumento por movilidad del 11,01 por ciento más el bono de 70 mil pesos.





Jubilaciones y pensiones del haber mínimo



Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos terminados en 0 cobrarán mañana su haber, que incluye el incremento por movilidad del 11,01 por ciento más el bono de 70 mil pesos.





Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



Titulares con documentos finalizados en 0.





Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Titulares con todas las terminaciones de documento.