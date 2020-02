Fouces: "Fue un acto administrativo político absolutamente lícito"

Continuó este martes el juicio al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la tramitación de un adelanto financiero de $1,5 millones a la Mutual Modelo, que se comenzó en enero de 2016 pero que finalmente no se concretó.El Dr. Emilio Fouces abogado defensor de Miguel Picazzo, explicó aque "tuvimos la segunda jornada, son extensas. Están declarando todos los testigos. En este momento declaran los testigos aportados por la Fiscalía, que son funcionarios municipales, que eran las personas que tenían a cargo las distintas áreas administrativas del municipio por donde tramitó el expediente"."A partir de este miércoles comienzan a declarar nuestros testigos y otros imputados. Está previsto para el martes próximo que finalicen las audiencias y luego vendrá la sentencia, el fallo", dijo.Asimismo, comentó que "estamos conformes, no esperábamos otra cosa porque los testigos, que son los aportados por la fiscalía, que teóricamente iban a sustentar o sostener la hipótesis acusatoria de Fiscalía, todo lo contrario, han sido muy claros en que esto que se está objetando un acto administrativo político absolutamente lícito. Hay muchísimos antecedentes y este no es distinto a esos, ninguno fue cuestionado. Son antecedentes de otras gestiones municipales. Creo que no tiene ninguna posibilidad de prosperar esta acusación que es absolutamente infundada"."Es lamentable que se siente a tres personas inocentes y se los exponga públicamente como en cualquier juicio de estos que cuando hay política de por medio tienen mucha exposición pública. Se los sentó sin ningún fundamento por más que van a salir absueltos, no hay ninguna duda", remarcó.Contó que "llegamos al juicio con dos imputaciones: una es `Negociación incompatible con la función pública´ y `Malversación de caudales públicos´. En la primera jornada la fiscalía ya advirtió que es muy probable que cambien el tipo de imputado con el devenir del debate. Es sorprendente porque hoy estamos defendiendo a nuestros defendidos y no sabemos de qué. Eso pasa porque no hay un hecho reprochable, no lo pueden encasillar en ninguno. Con los testigos que pasaron está más que claro que acá no hubo delito, que el accionar de los imputados fue absolutamente lícito".